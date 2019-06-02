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Göztepe sol şeride takviye yapacak!
Transfer Haberleri

Göztepe sol şeride takviye yapacak!

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon tehlike hattından uzak durmak isteyen ve daha iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Göztepe, sol kanada takviye yapmak için mesaiye başladı.

2 Haziran 2019 15:21

Spor Toto Süper Lig’de 2019-2020 sezonuna iddalı girmek isteyen Göztepe, sol bek transferinde iki oyuncuyla temasa geçti. Sporting Lizbon’dan kiraladığı Agbenyenu ile yollarını ayırmaya hazırlanan, çapraz bağları kopan Adama Traore’den ise yararlanması zor olan Göztepe, Avustralyalı Jason Davidson ve Uruguaylı Facundo Castro’yu listesine ekledi. Sarı-kırmızılıların iki futbolcu için nabız yokladığı ve fiyat aldığı öğrenildi. Demba Ba, Atınç, Gökhan Töre ve Rodellaga gibi isimlerle de görüşen İzmir ekibinin Ramazan Bayramı’ndan sonra çalışmalırını hızlandıracağı ifade edildi.

Davidson ve Castro ikilisinden birini kadroya katması beklenen Göz-Göz’de kale hariç her mevkiye oyuncu düşünüldüğü vurgulandı. Ülkesinin Hume City ekibinde futbola başlayan 27 yaşındaki Davidson, Portekiz’de Pacos De Ferreira, Hollanda’da Heracles, Groningen, İngiltere’de West Bromwich, Huddersfield Town, Slovenya’da Olimpija Ljubljana, Hırvatistan’da Rijeka takımlarında forma giydi. Son olarak Avustralya ekibi Perth Glory’de top koşturan Davidson 21 kez milli formayı giydi. Castro ise Defensor Sporting’de futbola başladı. Geçen sezonun Meksika’da Necaxa’da geçiren 24 yaşındaki Uruguaylı, tekniğiyle ve süratiyle oldukça dikkat çekti. 31 Mayıs 2019 Alanyaspor, Tayfur Bingöl`ü transfer etti Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Göztepe ile sözleşmesi sona eren Tayfur Bingöl`le 3 yıllığına anlaştı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:21 | 2 Haziran 2019
Facundo Castro göztepe Jason Davidson
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