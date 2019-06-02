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Galatasaray’ı 5-1 mağlup eden Altınordu U17 takımı Süper Kupa’nın sahibi oldu
Alt Ligler

Galatasaray’ı 5-1 mağlup eden Altınordu U17 takımı Süper Kupa’nın sahibi oldu

Spor Toto Gelişim Elit 17 Yaş Altı Ligi Süper Kupa karşılaşmasında Galatasaray’ı 5-1 mağlup eden Altınordu kupanın sahibi oldu.

2 Haziran 2019 18:56

Elit 17 Yaş Altı Ligi’nin Süper Kupa mücadelesi, ligde A Grubu’nun şampiyonu Galatasaray ve B Grubu’nun şampiyonu Altınordu arasında yapıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmada Altınordu, 18. dakikada Enis Destan, 46. dakikada Salih Kavrazlı, 51. dakikada Yiğit Emre Çeltik, 70. dakikada Tayfun Tatlı ve 76. dakikada Polat Abay’ın attığı gollerle Galatasaray’ı 5-1 mağlup etti ve kupayı kazandı. Galatasaray’ın tek golünü ise 67. dakikada penaltıdan Metehan Baltacı kaydetti.

Karşılaşmanın ardından kupayı kaldıran Altınordulu futbolcular büyük sevinç yaşadı. Bu arada, 2018-2019 futbol sezonunda gruplarını zirvede tamamlayan Altınordu ve Galatasaray’a, Süper Kupa müsabakası öncesinde şampiyonluk kupaları takdim edildi.

Son güncelleme 18:56 | 2 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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