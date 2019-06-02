Ersun Yanal’ın “sezon başı” üzüntüsü

Fenerbahçe'de tarihin en kötü sezonlarından birinin bitmesinin ardından yakın çevresiyle sohbet eden Ersun Yanal, “Puan ortalamaları ortada, sezon başı bu takıma gelseydim aynı kadro olmasına rağmen çok rahat ilk ikide ligi bitirip, hatta 69 puanın başarı getirdiği ligde şampiyon bile olabilirdik” şeklinde konuşmalar yaptı.

Ligin 16. haftasında takımı 17. sırada alan Yanal, ligin en az puanlı şampiyonunu çıkardığı sezonda, takımın başına geç gelmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Geçiş dönemini sıkıntılı geçirmesine rağmen son haftalardaki alınan galibiyetlerle Fenerbahçe'yi bu kötü sezonda 6. sıraya kadar taşımayı başaran Yanal, sahaya çıktığı 19 maçta takımına 32 puan toplattı ve 1.68 ortalama yakaladı.

Yanal, bu ortalamayı 34 haftaya yayıldığında 57 puana ulaşacaktı.

SEZON BAŞI GEÇİRSE PUAN 70’İ BULURDU

Yanal'ın sezon başı kampı geçirmemesi ve kendisinden önce kaybedilen fazla puanlar da göz önüne alındığında üzüntüsünü daha da dile getiriyor.

Takımı sezon başı alsaydı 10-15 puan daha fazla toplayacağına inanan Yanal, ‘Bu da şampiyonluk için yeterli olacaktı’ sözlerini çevresiyle paylaştı.

İÇ SAHADA YENİLGİ YOK

Ersun Yanal'la Fenerbahçe iç sahada 10 maçta 22 puan topladı ve hiç yenilgi yaşamayarak 6 galibiyet 4 beraberlik aldı.

Bu dönemde Fenerbahçe, Kadıköy'de sadece 8 puan kaybetti. Ersun Yanal'dan önce ise 7 maçta iç sahada sadece 9 puan alınabildi ve 12 puan yitirildi.

İç sahadaki Ersun Yanal ortalamasının yakalanması bile Fenerbahçelilerin ‘Ersun Yanal sezon başında olsaydı başka olurdu’ tezinin güçlendirdi.

ERSUN YANAL’LA PUAN ORTALAMASI YÜZDE 85 ARTTI

Fenerbahçe, Ersun Yanal döneminde önceki 15 haftaya göre puan ortalamasını yüzde 85 artırdı. Cocu ve Koeman'la 15 maçta 14 puan alabilen Fenerbahçe, Ersun Yanal'la zor dönemde 19 maçta 32 puan hanesine yazdırdı.