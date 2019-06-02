Ergin Ataman : Galatasaray camiasının bana olan sevgisini çok iyi biliyorum

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Ataman, finale çıkmak için 1 galibiyete daha ihtiyaçları olduğunu belirterek, “İlk maça göre daha kararlı, daha tempolu oynadık. Maçın başında istediğimiz gibi oynayamadık. Sahada ilk moladan sonra daha tempolu, hücumda ne yaptığını bilen, iyi savunma yapan bir takım vardı. Maçın üçüncü periyodunun ortalarına doğru maçı kazanmayı garantiye aldıktan sonra genç oyuncularla mücadeleyi tamamladık.” ifadelerini kullandı.

Ataman, Galatasaraylı az sayıda taraftarın aleyhinde yaptığı tezahüratlar için ise “Hiç canım sıkılmadı. Çünkü Galatasaray camiasının, taraftarının bana olan sevgisini çok iyi biliyorum. Buradan tüm Galatasaraylıların bayramını kutluyorum. Sevgi ve selamlarımı sunuyorum.” şeklinde görüş belirtti. UDOH TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA

Ergin Ataman, 2017’de Fenerbahçe formasıyla THY Euroleague şampiyonluğu yaşayan Ekpe Udoh’un Anadolu Efes ile transfer görüşmesi yaptığı söylentileriyle ilgili soruya “Transferler gizlidir; hayırlısı” yanıtını verdi.

Shane Larkin’in takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Ataman “NBA’den çok büyük bir teklif almadığı sürece Anadolu Efes’te kalacağına inanıyorum. Shane Larkin burada çok mutlu, İstanbul’u çok seviyor; oynanan basketboldan keyif alıyor. Büyük bir teklif gelir de birinci veya ikinci guard olarak giderse, uğurlarız ve yeni bir Larkin buluruz” dedi.

Erdoğan: “Seriyi 2-1’e getirmeye çalışacağız”

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, basit hataların yanı sıra kötü oynayarak mağlup olduklarını ifade etti. Az sayıda asist yaptıklarını aktaran Erdoğan, “Basit top kayıpları ve düşük yüzdeyle oynamamızın faturası ağır oldu. Bu, arzu ettiğimiz bir görüntü değildi. Bundan mutlu olduğumuzu söyleyemem. Rakibinizden daha az asist, daha az hücum yaparsanız maçı kazanma şansınızı azaltırsınız.” diye konuştu. Ertuğrul Erdoğan, basketbol aklını sahaya yansıtamadıklarını söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Önümüzde üçüncü maç var. Oyuncularımın iyi niyetinden şüphem yok. Ortaya koyduğumuz fotoğraf ligde ortaya koyduğumuz mücadeleye yakışmadı. Yeniden toparlanıp kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Seriyi 2-1’e getirmeye çalışacağız. Anadolu Efes’i tebrik ediyorum.”