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Beşiktaş’ta yeni sezon kombine fiyatları açıklandı! Satışa çıkacağı tarih…
Beşiktaş

Beşiktaş’ta yeni sezon kombine fiyatları açıklandı! Satışa çıkacağı tarih…

Süper Lig'de yeni sezon öncesi Beşiktaş'ın kombine fiyatları açıklandı. Kombineler 5 Haziran günü genel satışa sunulacak

2 Haziran 2019 15:38

Beşiktaş Futbol Takımı’nın 2019-2020 sezonunda Vodafone Park’ta oynayacağı karşılaşmaları kapsayan kombine kartlar, 5 Haziran Çarşamba günü genel satışa sunulacak.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı ekibin iç saha maçlarını kapsayan kombinelerin genel satışı, 5 Haziran Çarşamba günü saat 11.00’de başlayacak.

2019-2020 sezonu kombine fiyatları şöyle:

  • 1. Kategori 5.250 lira
  • 2. Kategori 4.750 lira
  • 3. Kategori 3.750 lira
  • 4. Kategori 3.350 lira
  • 5. Kategori 3.150 lira
  • 6. Kategori 2.900 lira
  • 7. Kategori 1.550 lira
  • 8. Kategori 1.450 lira
Son güncelleme 15:38 | 2 Haziran 2019
beşiktaş
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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