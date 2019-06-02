Beşiktaş’ta yeni sezon kombine fiyatları açıklandı! Satışa çıkacağı tarih…

Beşiktaş Futbol Takımı’nın 2019-2020 sezonunda Vodafone Park’ta oynayacağı karşılaşmaları kapsayan kombine kartlar, 5 Haziran Çarşamba günü genel satışa sunulacak.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı ekibin iç saha maçlarını kapsayan kombinelerin genel satışı, 5 Haziran Çarşamba günü saat 11.00’de başlayacak.
2019-2020 sezonu kombine fiyatları şöyle:
- 1. Kategori 5.250 lira
- 2. Kategori 4.750 lira
- 3. Kategori 3.750 lira
- 4. Kategori 3.350 lira
- 5. Kategori 3.150 lira
- 6. Kategori 2.900 lira
- 7. Kategori 1.550 lira
- 8. Kategori 1.450 lira