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Abalı Denizlispor’un hedefinde Sissoko var
Transfer Haberleri

Abalı Denizlispor’un hedefinde Sissoko var

Spor Toto Süper Lig'e geri dönen ve transfer çalışmalarını sürdüren Abalı Denizlispor, anlaşma aşamasına geldikleri Güray Vural ve Helder Barbosa'nın ardından bir başka Akhisarspor oyuncusu Abdoul Sissoko ile de görüşmelere başladı.

2 Haziran 2019 14:28

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Abalı Denizlispor, transferde Akhisarsporlu oyunculara gözünü dikti. Eski futbolcusu sol kanat Güray Vural’la prensipte anlaşma sağlayan, orta saha oyuncusu Helder Barbosa ile de sona yaklaşan yeşil-siyahlılar, Abdoul Sissoko’yu da gündemine aldı. Malili futbolcunun menajerinin kulüp binasına gelerek Başkan Ali Çetin’le ön görüşme yaptığı öğrenilirken, pazarlıkların süreceği kaydedildi.

Teknik direktör Yücel İldiz’in istediği 29 yaşındaki deneyimli futbolcu son 3 sezon Akhisarspor’da top koşturdu. Güçlü fiziği ve tekniği ile dikkat çeken Sissoko, geride kalan sezonda 32 Süper Lig, 6 UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi. Oyuncunun sözleşmesi geçtiğimiz ay sonunda bitmişti. 02 Haziran 2019 1. Lig`de yabancı raporu! 17 takımda 121 yabancı... 2018-2019 sezonunda 17 takımda 121 yabancı oyuncunun forma giydiği Spor Toto 1. Lig`de sadece Altınordu yabancı futbolcuya şans vermedi. Ligin normal sezonunda atılan 804 golden 274`ünü yabancı oyuncular kaydetti. Atılan 804 golün 274`ü yabancılardan geldi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:28 | 2 Haziran 2019
Abalı Denizlispor Abdoul Sissoko spor toto süper lig
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OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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