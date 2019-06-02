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1. Lig’de yabancı raporu! 17 takımda 121 yabancı…
TFF 1.Lig

1. Lig’de yabancı raporu! 17 takımda 121 yabancı…

2018-2019 sezonunda 17 takımda 121 yabancı oyuncunun forma giydiği Spor Toto 1. Lig'de sadece Altınordu yabancı futbolcuya şans vermedi. Ligin normal sezonunda atılan 804 golden 274'ünü yabancı oyuncular kaydetti. Atılan 804 golün 274'ü yabancılardan geldi.

2 Haziran 2019 14:18

Spor Toto 1. Lig’de 2018-2019 sezonunda 17 takımda 121 yabancı oyuncu forma giyerken, Altınordu’da daha önceki sezonlarda olduğu gibi yabancı futbolcu mücadele etmedi. Takımların 28 futbolcudan oluşan kadrolarında 10 yabancı oyuncuya şans verebildiği 1. Lig’in 2018-2019 sezonunda 17 takımda 121 yabancı oyuncu şans buldu. Ligde 6 yabancı isim iki takımda da mücadele ederken, Altınordu yine tamamen Türk oyunculardan kurulu kadrosuyla müsabakalara çıktı.

Giresunspor ile Osmanlıspor’un 12’şer yabancıya şans verdiği ligde, Adana Demirspor ile Birevim Elazığspor 11, Altay ve Gazişehir Gaziantep 9, Adanaspor, Gençlerbirliği ve Hatayspor 8, Boluspor ile İstanbulspor 7, Abalı Denizlispor, Afjet Afyonspor, Balıkesirspor Baltok ve Ümraniyespor 5,  Eskişehirspor 4, Kardemir Karabükspor ise 1 yabancı futbolcu oynattı.

En golcü isim Marco Paixao! Rekor kırdı!

Ligde atılan 804 golün 274’ü yabancı futbolculardan geldi. Sezon sonunda 29 gole ulaşan Altay’dan Marco Paixao, ligin en golcü ismi oldu. Portekizli futbolcu 1. Lig tarihinde en golcü yabancı oyuncu unvanının yanı sıra 2002-2003’ten beri 18 takımla oynanan ligde en golcü isim rekorunu da eline geçirdi. Paixao’yu 16 golle Adana Demirspor’dan Mickael Pote, 11 golle Giresunspor’dan Abiola Adedeji Dauda, 10 golle Abalı Denizlispor’dan Muhammed Kehinde takip etti.

İstikrar abideleri

Altay’da Marco Paixao, Adana Demirspor’da Mickael Pote, İstanbulspor’da Aldin Cajic, Ümraniyespor’da Andreas Vasilogiannis, Abalı Denizlispor’da İsmail Aissati, 34 haftalık normal sezonda 33 maçta sahada kaldı. 01 Haziran 2019 Adana Demirspor`dan Ümit Özat`la ilgili iddialara yanıt Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, teknik direktör Ümit Özat`ın takımdan ayrılacağı iddialarıyla ilgili bir açıklam yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:18 | 2 Haziran 2019
Spor Toto 1. Lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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