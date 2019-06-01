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Trabzonspor yeni sezon formalarını tanıttı!
Trabzonspor

Trabzonspor yeni sezon formalarını tanıttı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor, yeni sezonda giyeceği formaları Twitter'dan yayınladığı video ile tanıttı

1 Haziran 2019 10:53

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı.

Parçalı ve koyu bordo formayı duyuran Karadeniz ekibi, gri formanın da yakında tanıtılacağını belirtti.

İşte bordo mavili ekibin yaptığı o paylaşım;

Son güncelleme 10:54 | 1 Haziran 2019
trabzonspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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