Trabzonspor yeni sezon formalarını tanıttı!

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı.

Parçalı ve koyu bordo formayı duyuran Karadeniz ekibi, gri formanın da yakında tanıtılacağını belirtti.

İşte bordo mavili ekibin yaptığı o paylaşım;

Bu forma üstümüzde oldukça sevdiklerimize sırt çevirmeyiz biz!

Yepyeni formalarımızla, Bordo-Mavi armamızla yine #YanYana.

Parçalı ve koyu bordo formamız tüm TS Club'larda ve online mağazada satışta.

Gri formamız da çok yakında! #YeniFormayıPaylaş #Trabzonspor pic.twitter.com/cuxhbtII1v

— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 1 Haziran 2019