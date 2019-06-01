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Tottenham Liverpool hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman?
Şampiyonlar Ligi

Tottenham Liverpool hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman?

Tottenham Liverpool'un karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi final maçı şifresiz olarak yayınlanacak olması futbol severleri sevindirdi. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonun başında gelen Şampiyonlar Ligi finali ne zaman merak ediliyor. Peki Tottenham hangi kanalda, saat kaçta?

1 Haziran 2019 07:56

Şampiyonlar Ligi finali için nefesler tutuldu. Kupa sahibini Liverpool Tottenham maçı ile bulacak. Atletico Madrid'in maçlarını oynadığı Wanda Metropolitano Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı final maçı ile Avrupa'nın en büyüğü belli olacak. Yarı finalde Barcelona'ya ilk maçta 3-0 yenilen Liverpool, rövanşı 4-0 kazanarak adeta imkansızı başardı ve finale yükseldi. Tottenham ise ilk maçta Ajax'a 1-0 mağlup oldu ancak rövanşı 3-2 kazanarak finalde Liverpool'un rakibi oldu. Peki, Tottenham hangi kanalda, saat kaçta?

LİVERPOOL TOTTENHAM MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Liverpool ile Tottenham'ı karşı karşıya getirecek 2019 Şampiyonlar Ligi final karşılaşması, İspanya'nın başkenti Madrid'de 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Türkiye saati ile saat 22.00'de başlayacak maç beIN Sports Haber'den şifresiz yayınlanacak.

TOTTENHAM TARİHİNDE İLK KEZ FİNALDE

Şampiyonlar Ligi'nde uzun süren maratonun sonuna gelindi ve kupa sahibini Liverpool Tottenham maçı ile bulacak. Atletico Madrid'in maçlarını oynadığı Wanda Metropolitano Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı final maçı ile Avrupa'nın en büyüğü belli olacak. Yarı finalde Barcelona'ya ilk maçta 3-0 yenilen Liverpool, rövanşı 4-0 kazanarak adeta imkansızı başardı ve finale yükseldi. Tottenham ise ilk maçta Ajax'a 1-0 mağlup oldu ancak rövanşı 3-2 kazanarak finalde Liverpool'un rakibi oldu.

Son güncelleme 07:56 | 1 Haziran 2019
liverpool şampiyonlar ligi Tottenham uefa
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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