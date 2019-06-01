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TFF’de başkanlık seçimi heyecanı! Yeni dönem başlıyor…
Futbol

TFF’de başkanlık seçimi heyecanı! Yeni dönem başlıyor…

Nihat Özdemir, Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı, bugün gerçekleştirilecek genel kurulda TFF başkanlığı için yarışacak. Özdemir’in kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Genel Kurul saat 11:00'da başladı...

1 Haziran 2019 09:50

Türk futbolunda yeni dönem bugün başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da JW Marriott Otel'de gerçekleştiriliyor.

Bir önceki yönetimin mali ve idari açıdan ibrası için oylama yapıldıktan sonra başkan adayları konuşmalarını yapacak ve başkanlık seçimi yapılacak.

Saat 11.00’de başlayan genel kurulda 5 isim; Nihat Özdemir, Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı başkanlık için yarışacak.

Yönetim kurulunun 14 asıl ve 14 yedek üyesi ile denetleme kurulunun 5 asıl ve 5 yedek üyesinin seçimi de yapılacak.

*Tüm gelişmeleri anbean SKOR sayfalarından takip edebileceksiniz…

NİHAT ÖZDEMİR’İN LİSTESİNDE OLANLAR

  • İbrahim Usta
  • Servet Yardımcı
  • Ali Düşmez
  • Selim Soydan
  • Hamit Altıntop
  • Muzaffer Nasıroğlu
  • Yılmaz Büyükaydın
  • Mustafa Hacıkerimoğlu
  • Mehmet Baykan
  • Erhan Kamışlı

DİLMEN’İN YERİNE SOYDAN

Seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılan Özdemir, geçen hafta SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği, ağırlıklı olarak geçen yönetimden isimlerin yer aldığı listesini büyük ölçüde değiştirdi. Rıdvan Dilmen'in de listede olduğu ancak son anda çıkarılıp yerine Selim Soydan'ın dahil edildiği öğrenildi.

01 Haziran 2019 Nihat Özdemir`in yönetim kurulu listesi belli oldu! Hamit Altıntop sürprizi... Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Nihat Özdemir`in yönetim kurulu listesi belli oldu. Listedeki en dikkat çeken isim uzun yıllar Milli Takım`da forma giyen Hamit Altıntop oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:07 | 1 Haziran 2019
nihat özdemir Türkiye Futbol Federasyonu
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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