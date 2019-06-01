TFF’de başkanlık seçimi heyecanı! Yeni dönem başlıyor…

Türk futbolunda yeni dönem bugün başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da JW Marriott Otel'de gerçekleştiriliyor.

Bir önceki yönetimin mali ve idari açıdan ibrası için oylama yapıldıktan sonra başkan adayları konuşmalarını yapacak ve başkanlık seçimi yapılacak.

Saat 11.00’de başlayan genel kurulda 5 isim; Nihat Özdemir, Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı başkanlık için yarışacak.

Yönetim kurulunun 14 asıl ve 14 yedek üyesi ile denetleme kurulunun 5 asıl ve 5 yedek üyesinin seçimi de yapılacak.

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NİHAT ÖZDEMİR’İN LİSTESİNDE OLANLAR

İbrahim Usta

Servet Yardımcı

Ali Düşmez

Selim Soydan

Hamit Altıntop

Muzaffer Nasıroğlu

Yılmaz Büyükaydın

Mustafa Hacıkerimoğlu

Mehmet Baykan

Erhan Kamışlı

DİLMEN’İN YERİNE SOYDAN

Seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılan Özdemir, geçen hafta SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği, ağırlıklı olarak geçen yönetimden isimlerin yer aldığı listesini büyük ölçüde değiştirdi. Rıdvan Dilmen'in de listede olduğu ancak son anda çıkarılıp yerine Selim Soydan'ın dahil edildiği öğrenildi.

Nihat Özdemir`in yönetim kurulu listesi belli oldu! Hamit Altıntop sürprizi... Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Nihat Özdemir`in yönetim kurulu listesi belli oldu. Listedeki en dikkat çeken isim uzun yıllar Milli Takım`da forma giyen Hamit Altıntop oldu. İlgili Haberi Oku