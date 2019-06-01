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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off | Fenerbahçe Beko 102-68 TOFAŞ
Basketbol Süper Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off | Fenerbahçe Beko 102-68 TOFAŞ

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Fenerbahçe Beko, serinin ilk maçında konuğu TOFAŞ'ı 102-68 yenerek beş maçlık seride 1-0 öne geçti.

1 Haziran 2019 20:55

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği TOFAŞ’ı 102-68 yenerek seride 1-0 öne geçti. Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin ikinci maçı 3 Haziran Pazartesi günü sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanacak. Karşılaşmaya Muhsin Yaşar’ın pota altından kaydettiği sayılarla başlayan TOFAŞ karşısında Ali Muhammed ve Melli ile boyalı alandan basketler bulan Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 16-9 üstün geçti. Melih Mahmutoğlu ve Sloukas’ın üç sayılık basketleriyle farkı açan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 32-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte sayı üretmekte zorluk yaşayan TOFAŞ karşısında Ahmet Düverioğlu ile pota altından, Melli ile de dış atışlardan basketler bulan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada farkı 17 sayıya (47-30) çıkardı. Rahat bir oyun sergileyen ve Melli’nin etkili oyunuyla 18. dakikada farkı 22 sayıya (57-35) taşıyan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 59-39 üstün gitti. İkinci yarıda oyun direnci düşen TOFAŞ karşısında rahat sayılar bulan ve son çeyreğe 83-50 önde giren Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 102-68 kazandı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Keseratar, Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Şahin

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 9, Melih Mahmutoğlu 11, Kalinic 7, Melli 27, Ahmet Düverioğlu 15, Egehan Arna 4, Sinan Güler 6, Sloukas 6, Guduric 10, Barış Hersek 7, Efe Ergi Tırpancı, Ekrem Sancaklı

TOFAŞ: Trice 7, Mejia 11, Weems 5, Kadji 2, Muhsin Yaşar 8, Barış Ermiş, Berkan Durmaz 16, Muhaymin Mustafa 4, Yiğit Arslan 2, Elegar 10, Mert Konuk 3

1. Periyot: 32-22

Devre: 59-39

3. Periyot: 83-50 31 Mayıs 2019 MAÇ SONUCU | Anadolu Efes Galatasaray Doğa Sigorta: 82- 77 (Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta`yı 82-77 yenerek seride 1-0 öne geçti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:55 | 1 Haziran 2019
Fenerbahçe Beko Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi tofaş
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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