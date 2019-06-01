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SON DAKİKA | Sevilla’nın eski kaptanı Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti
İspanya La Liga

SON DAKİKA | Sevilla’nın eski kaptanı Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesi... İspanya La Liga takımlarından Sevilla, 35 yaşındaki eski kaptanı Jose Antonio Reyes'in trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

SKOR DIŞ HABER 1 Haziran 2019 14:14

İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, trafik kazasında hayatını kaybetti.

İspanya’nın güneyindeki Sevilla kentinin Utrera ilçesinde bu sabah trafik kazası geçiren 35 yaşındaki Reyes’in öldüğü açıklandı.

Futbolcu olarak kariyerinde İspanya’nın Sevilla, Atletico Madrid, Espanyol ve Cordoba, İngiltere’nin Arsenal, Portekiz’in Benfica ve Çin’in Xinjiang takımlarında forma giyen Reyes, son olarak İspanya’nın 2. lig takımlarından Extremadura’da oynuyordu.

Başta Sevilla olmak üzere çok sayıda kulüp Reyes’in ölümünden dolayı başsağlığı mesajı yayımladı.

Sevilla Kulübü resmi Twitter hesabından “Bundan daha kötü bir haber veremezdik. Altyapımızdan yetişen büyük oyuncumuz Jose Antonio Reyes trafik kazasında vefat etti. Huzur içinde yatsın.” paylaşımında bulundu.

İspanya devi Sevilla, Jose Antonio Reyes’in ölümünü bu paylaşımla duyurdu;

JOSE ANTONIO REYES KİMDİR?

Futbol kariyerine Sevilla altyapısında başlayan Reyes, 2000 yılında Sevilla takımıyla profesyonelliğe adım attı. 4 yıl İspanya’da forma giydikten sonra 20 milyon Euro’ya Arsenal’a transfer olan Reyes, 2006’da Real Madrid’e kiralık olarak gitti.

Seneler 2007’yi gösterdiğinde Atletico Madrid’e 12 milyon Euro’ya transfer olan İspanyol futbolcu, ilerleyen yıllarda Benfica ve Espanyol gibi takımların da formasını giydi. 2012-2016 yılları arasında eski kulübü Sevilla’da mücadele eden Reyes, son olarak İspanya 2. Lig takımlarından Extremadura’da kariyerini sürdürüyordu.

SAYISIZ BAŞARISI VARDI

35 yaşındaki Reyes, Arsenal ile 2004’te Premier Lig, Real Madrid ile 2006-07’de La Liga, 2005’te Arsenal ile İngiltere Süper Kupa ve İngiltere Kupası, 2010-11’de Atletico Madrid ile Süper Kupa, Sevilla ile 2013-14, 2014-15 ve 2015-16’te Atletico Madrid ile de 2009-10 ve 2011-12 sezonlarında UEFA Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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Son güncelleme 14:36 | 1 Haziran 2019
Jose Antonio Reytes sevilla
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