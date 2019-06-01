SON DAKİKA | Kasımpaşa’dan şoke eden İbrahim Üzülmez kararı

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, bugün öğlen saatlerinde sözleşme imzaladığı teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı.

İbrahim Üzülmez’in bugün gerçekleştirilen imza töreninden yaklaşık 4 saat sonra ayrılık haberi duyuruldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kasımpaşa Kulübü, “Sayın İbrahim Üzülmez ile bugün sözleşme müzakereleri sırasında fikir ayrılıkları yaşanmış ve taraflar sözleşme imzalamaktan karşılıklı olarak vazgeçmişlerdir” ifadelerini kullanıldı.

İşte Kasımpaşa’nın yaptığı açıklama;

Kamuoyuna duyuru Sayın İbrahim Üzülmez ile bugün sözleşme müzakereleri sırasında fikir ayrılıkları yaşanmış ve taraflar sözleşme imzalamaktan karşılıklı olarak vazgeçmişlerdir. Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. pic.twitter.com/kgxCBDboMc — KASIMPAŞA (@kasimpasa) 1 Haziran 2019

AYDINSPOR 1923’TE 6 SAAT SÜRMÜŞTÜ

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Aydınspor 1923'de, Şubat 2018’de öğle saatlerinde resmi tören düzenlenen Teknik Direktör Göksel Özdemir'in sözleşmesi 6 saat sonra fesih edilmişti. Göksel Özdemir, 20 Şubat 2018’de sezon sonuna kadar kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı saat 13.00'de Hüseyin Aksu Tesisleri'nde düzenlenen resmi törende attı. İmza törenin hemen ardından fikir ayrılıkları yaşanmaya başlanan Göksel Özdemir'in sözleşmesi saat 19.00 sıralarında fesih edildi.

Özdemir'in 6 saatlik görev süresinin sona erdiğini duyuran Aydınspor 1923 Kulüp Başkanı Özgür Kızıl, “Aydınspor 1923 Kulübü Teknik Direktörlüğü noktasında prensipte anlaşmaya vardığımız Teknik Direktör Göksel Özdemir ile bazı şartların uyuşmaması üzerine yolları ayırmış bulunmaktayız” ifadelerini kullanmıştı.

KEMAL ÖZDEŞ MAÇA ÇIKAMADAN VEDA ETTİ

2015/16 sezonunda Elazığspor ile anlaşmaya varan Kemal Özdeş 4 Ocak’ta imza attığı Gakkoşlar’a 15 Ocak’ta veda etti ve görev süresi sadece 11 gün sürdü. 2014 yılında İlhan Cavcav’ın 29 Mayıs’ta göreve getirdiği Özdeş, hazırlık döneminin ardından maça çıkamadan 10 Temmuz’da Başkent ekibine veda etmişti.

BAYRAM BEKTAŞ 26 GÜN ÇALIŞABİLDİ

Devre arasında Ankaragücü ile anlaşan Bayram Bektaş, 9 Aralık'ta 15. hafta sonunda, sezona başladığı Göztepe'den ayrılmak durumunda kalmıştı. Bektaş, 19 Aralık'ta ise MKE Ankaragücü'ne imza atıp 17. hafta maçında sahasında konuk ettiği eski takımı Göztepe'ye 3-0 mağlup olmuştu. Bayram Bektaş böylece Başkent ekibinde yalnızca bir resmi maça çıkabildi ve kulübü 26 gün çalıştırabildi.

Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile resmen imzaladı Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa`nın yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez, Hedefleri olan bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Daha önce bıraktığımız güzel izleri burada da devam ettirmek istiyoruz dedi İlgili Haberi Oku