Son dakika! Beşiktaş Abdullah Avcı’yı resmen açıkladı! İşte sosyal medyayı sallayan açıklama!

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı’yı resmen açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden “Beşiktaş’a hoş geldin Abdullah Avcı” ifadesiyle bir açıklama yayınlanırken deneyimli hoca ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İşte Beşiktaş’ın açıklaması:

“Beşiktaş'a Hoş Geldin Abdullah Avcı

Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz.

Beşiktaş JK”

Beşiktaş, ayrıca Twitter hesabından da “Şanlı tarihimize yeni zaferler ekleme zamanı. Hoş geldin Abdullah Avcı. Şimdi #AvZamanı” ifadesini içeren bir paylaşımda bulundu.

Şanlı tarihimize yeni zaferler ekleme zamanı. Hoş geldin Abdullah Avcı. Şimdi #AvZamanı pic.twitter.com/9NXY12trV3 — Beşiktaş JK (@Besiktas) 1 Haziran 2019

Beşiktaş`ta göreve gelen Abdullah Avcı`nın transferdeki ilk hedefi Beşiktaş`ta teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı`nın oturmasının ardından transfer için de hareketlilik başladı. Siyah beyazlılarda yönetici Umut Güner belirsizliği sürerken transferde ilk hedefin Nikola Vlasic olduğu iddia edildi İlgili Haberi Oku