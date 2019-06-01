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Nihat Özdemir’in yönetim kurulu listesi belli oldu! Hamit Altıntop sürprizi…
Futbol

Nihat Özdemir’in yönetim kurulu listesi belli oldu! Hamit Altıntop sürprizi…

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Nihat Özdemir'in yönetim kurulu listesi belli oldu. Listedeki en dikkat çeken isim uzun yıllar Milli Takım'da forma giyen Hamit Altıntop oldu.

1 Haziran 2019 00:48

Türkiye Futbol Federasyonu’nda bugün Ankara’da yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıklayan Nihat Özdemir’in yönetim kurulu listesi açıklandı.

Ankara JW Marriott Otel’de gerçekleştirilecek ve saat 11.00’de başlayacak genel kurulda başkan adaylığı için beş isim başvuru yaptı.

Nihat Özdemir, Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı’nın başkan adaylığı için başvurduğu genel kurulda, denetleme kurulu raporlarının görüşülmesinin ardından, bir önceki yönetimin mali ve idari açıdan ibrası için oylama yapılacak.

Nihat Özdemir’in listesinde Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Muzaffer Nasıroğlu, Selim Soydan, Mustafa Çağlar ve Hamit Altıntop gibi isimler bulunuyor. Listede yer alan isimlerden en dikkat çekeni ise Hamit Altıntop oldu. Genel kurulun son bölümünde başkan adayları konuşmalarını yapacak ve başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.

İşte Nihat Özdemir’in listesi:

Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Muzaffet Nasıroğlu, Hamit Altıntop, Selim Soydan, Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, Mustafa Hacı Kerimoğlu, Alkın Kalkavan, Erdal Bahçıvan, Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu, Nuri Akın, Yılmaz Büyükaydın

ALTYAPI YATIRIMLARINDA ÖNEMLİ BİR ROL ALACAK

Daha önce Schalke 04, Bayern Münih, Real Madrid, Galatasaray ve Darmstadt takımlarında forma giyen Hamit Altıntop’un futbolculuk kariyeri başarılarla dolu. Uzun yıllar Milli Takım formasını terleten Hamit’in, modern futbolu yakından takip eden bir isim olarak altyapıya yapılacak yatırımlarda önemli rol oynaması bekleniyor.

Son güncelleme 00:49 | 1 Haziran 2019
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
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5 Yeni Malatyaspor
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