Mustafa Cengiz’den Ali Koç ve Fikret Orman’a olay yanıt: ‘Yenilgiyi hazmedebilmek meziyettir’

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin başkanları Fikret Orman ile Ali Koç’un yaptığı açıklamalara jet bir yanıt verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri öncesinde genel kurulda konuşan Ali Koç, Fatih Terim’in TFF’den aldığı tazminata değinerek “Eski bir milli takım antrenörüyle yollar ayrıldı. Federasyonumuz ona tazminat ödemek zorunda kaldı. O tazminat kulüplerin parasıdır. Federasyonun yedek yönetim kurulu üyesi olan biriyle arasında geçen itilafın detayına girmeyeceğim, hepinizin bildiği konu. İş kanunları federasyonumuza, 6 gün içinde işten çıkarma ve tazminat vermeme imkanı sağlarken neden bunlar uygulanmadı, federasyonumuz niye tazminat vermek zorunda bırakıldı” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da geçtiğimiz gün verdiği röportajda, “Bu sezon değil geçen sezonki düşüncem de aynı. Alanya-Galatasaray maçı geçen senenin şampiyonunu belirledi. Rize-Galatasaray maçı Türk futbolunun tarihine kara olarak yazılacak maçlar. Bunu oyuncuların belirlemesi lazım” yorumunda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de bu sözlere şu yanıtı verdi;

“Türk futbolu için hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Avrupa’da yeniden yapılanma var ve Türk kulüplerinin buna katılımının artması gerekir. Bununla ilgili mücadele vermelerini istiyorum. Kişiler hiç önemli değil. Orada bulunan kişiler Türk futbolunun haklarını eşit ve adaletli şekilde yönetmekle mükellef. TFF’den bunu bekliyorum. Kişilere değil sisteme bakıyorum ve başarı diliyorum”

“ÇOK ŞAŞIRDIM”

“Ali Koç’un sözlerine ben şaşırdım. Büyük bir camianın başkanının kürsüde bir profesyonel çalışan için ‘Ulusun parası’ diyerek iş kanunuyla ilgili yorum yapmasına çok şaşırdım. TFF’den bunu yanıtlamasını istedik. Sözü edilen kişi bizim teknik direktörümüz. Futbolun 1 numarası.”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`tan TFF Başkanlık seçiminde Fatih Terim göndermesi Türkiye Futbol Federasyonu`nda yeni başkanın seçimi öncesinde genel kurulda söz alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çarpıcı açıklamalar yaptı. Koç, TFF`nin Fatih Terim`e ödediği tazminatla ilgili olarak, İş kanunları tazminat ödememe hakkı sağlarken niye tazminat ödemek zorunda kaldı federasyonumuz dedi İlgili Haberi Oku

“DEĞERLENDİRMEYİ TFF DEĞİL MAHKEME YAPTI”

“Kendisi de işveren, ben de öyleyim. Siz eğer bir kişinin kontratını tek taraflı feshederseniz tazminat ödemek durumundasınız. Bu iş kanunu 25/2. maddeden hatırladığım kadarıyla ve ilgili akdin tarafı olan Milli Takım Teknik Direktörü haklı olarak tazminatını istedi. TFF vermeyince mahkemeye başvurdu. Burada değerlendirmeyi yapan TFF değil mahkemedir”

“ÇOCUK ESİRGEME KURUMU’NA BAĞIŞLAMASI MI RAHATSIZ ETTİ?”

“İkinci bir husus, sanırım bu rahatsız etti insanları. Tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu’na verdi. Sayın başkan devletten sonra en büyük işverenlerden bir tanesi. Kendisi tek taraflı sözleşmesini fesh ettiklerine tazminatını ödemiyor mu?”

“ORMAN’IN SÖYLEDİKLERİNE İNANAMADIM”

“Fikret Orman’ın söylediklerine önce inanamadım. Kulüpler Birliği Başkanı’nın böyle bir hükme varmasına ben inanamadım. Böyle bir şey asla dememiştir dedim. Fakat canlı yayında kulağımla araştırdım buldum. İnanamadım. Fikret Bey’in sözlerinin çarpıtıldığını zannettim. Ama olduğu gibi söylediğini gördüm. Yenilgileri hazmedebilmek, başarısızlıklardan ders alıp ileriye dönmek de biz meziyettir. Bu öfkenin verdiği adrenalinle eğer rakiplerinizi aşağılamaya kalkarsanız çok yanlış bir yola girersiniz. Bizim ülkemizin barışa ihtiyacı var”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz`den Fenerbahçe ve Beşiktaş`a esprili gönderme! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Süper Lig`deki 22. şampiyonluklarının ardından gündemdeki konulara ilişkin olarak Sözcü`ye özel açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı takımın transferleri ve kulüpteki son durumu anlatan Cengiz, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş`ın kendilerini kutlamamasını esprili bir dille tiye aldı. İlgili Haberi Oku