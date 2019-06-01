Madrid’de menajerlerin savaşı! Pochettino, Klopp’a karşı! İşte rakamlar… | UEFA Şampiyonlar Ligi Finali

İspanya’nın başkenti Madrid’de nefesler tutuldu, tüm dünya dev finali bekliyor. İki Premier League devi Tottenham Hotspur ve Liverpool’u bir araya getiren Şampiyonlar Ligi Finali’nde gözler sahadaki oyuncular kadar iki menajerin de üzerinde olacak. Takımlarına oynattıkları futbolla son döneme damga vuran iki isim Manuel Pochettino ve Jürgen Klopp da dev finalde kozlarını paylaşacak. Dramatik yollardan geçerek finale yükselen iki ekibin başarılı teknik direktörleri birbirlerine elbette yabancı değil.

Daha önce 9 kez karşılaştılar!

Devler Ligi sahnesinde ilk kez kozlarını paylaşacak olan iki menajer daha önce 9 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçların 4’ünde gülen taraf Jürgen Klopp ve öğrencileri olurken 4 maç berabere bitti 1 kez ise Mauricio Pochettino kazandı. Takımlarının oyun tarzı olarak benzerlik gösterdiğini söylemek mümkün ancak şu ana kadar bu benzerlik içerisinde üstünlük Liverpool ve Jürgen Klopp’un elinde. Ancak en az Klopp kadar tutkulu bir menajer olan Pochettino’nun da bir sürpriz hazırlayacağını tahmin etmek güç değil. Pochettino, Klopp’a karşı 10. maçında alacağı 2. galibiyetin diğer tüm sonuçları sileceğini çok iyi biliyor. İşte iki teknik adamın öne çıkan istatistikleri:

MANUEL POCHETTINO

Yaş: 47

Göreve geldiği tarih: 27 Mayıs 2014

Tottenham’ın başında çıktığı maç sayısı: 275

Toplam galibiyet: 154

Galibiyet oranı: %56

Çıktığı Premier League maçı: 190

Galibiyet: 110

Galibiyet oranı: %58

Çıktığı Şampiyonlar Ligi maçı sayısı: 24

Galibiyet oranı: %54

Kupa: 0

Final: 1 (Lig Kupası 2014/15)

Döneminde ödenen en büyük bonservis: 40 milyon Pound (Davinson Sanchez, Ağustos 2017)

Klopp’a karşı: O9 G1 B4 M4

Önceki çalıştırdığı takımlar: Espanyol, Southampton

Önceki kulüplerinde kazandığı kupalar: 0

JÜRGEN KLOPP

Yaş: 51

Göreve geldiği tarih: 8 Ekim 2015

Liverpool’un başında çıktığı maç sayısı: 207

Toplam galibiyet: 118

Galibiyet oranı: %57

Çıktığı Premier League maçı: 144

Galibiyet: 86

Galibiyet oranı: %60

Çıktığı Şampiyonlar Ligi maçı sayısı: 25

Galibiyet oranı: %56

Kupa: 0

Final: 3 (Lig Kupası 2015/16, Avrupa Ligi 2015/16, Şampiyonlar Ligi 2017/18)

Döneminde ödenen en büyük bonservis: 75 milyon Pound (Virgil Van Dijk, Ocak 2018)

Pochettino’ya karşı: O9 G4 B4 M1

Önceki çalıştırdığı takımlar: Mainz, Borussia Dortmund

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