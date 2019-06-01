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Jose Antonio Reyes kimdir? Kaç yaşındaydı?
Dünyadan Futbol

Jose Antonio Reyes kimdir? Kaç yaşındaydı?

Futbol dünyası Jose Antonio Reyes'in ölümü ile sarsıldı. Dünyaca ünlü İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, geçirdiği trafik kazası sonucu 35 yaşında hayatını kaybetti. Peki Jose Antonio Reyes kimdir?

1 Haziran 2019 16:02

Jose Antonio Reyes 35 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Futbolcu olarak kariyerinde İspanya'nın Sevilla, Atletico Madrid, Espanyol ve Cordoba, İngiltere'nin Arsenal, Portekiz'in Benfica ve Çin'in Xinjiang takımlarında forma giyen Jose Antonio Reyes, son olarak İspanya'nın 2. lig takımlarından Extremadura'da oynuyordu.

REYES KİMDİR?

Eylül 1983 tarihinde dünyaya gelen Jose Antonio Reyes, futbola 10 yaşında Sevilla’da başladı. Reyes, 2004’te Arsenal kulübüne kendi tarihinin rekor ücreti olan 17.5 milyon sterline transfer oldu. Daha sonra, Julio Baptista ile takas edilerek Real Madrid’e geçti. Jose Antonio Reyes, son olarak 9,2 milyon euro karşılığında Atlético Madrid’e transfer oldu. Sonra Benfica kulübüne kiralandı ve Atletico Madrid’e döndü. 1 Ocak 2012 tarihinde eski takımı Sevilla’ya 3.5 milyon euro bonservis bedeli ile transfer oldu ve bu kulüpte 2016-2017 sezonunun sonuna kadar forma giydi. Sevilla’daki ikinci döneminin ardından Espanyol’a transfer olan Reyes 2017-2018 sezonunun devre arasında La Liga 2’deki Cordoba’ya transfer oldu ve sezon sonuna kadar burada kaldı. 1 Temmuz 2018 tarihinde Çin’in Xinjiang Tianshan Leopard FC kulübüne transfer oldu.

Millî takım ile ilk maçına 20 yaşındayken çıktı. İlk maçında antrenörü Iñaki Sáez’di.

21 kez İspanya U-16, İspanya U-19 ve İspanya U-21 millî takımlarının formasını giyen Reyes,21 defa İspanya A millî takım formasıyla sahaya çıkmıştır. A millî takımdaki maçlarda toplam 4 gol ile ülkesine katkı sağlamıştır.

Son güncelleme 16:02 | 1 Haziran 2019
jose antonio reyes reyes
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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