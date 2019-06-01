Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den Fenerbahçe ve Beşiktaş’a esprili gönderme!

Sözcü Gazetesi, TT Stadı'ndaki başkanlık odasında Mustafa Cengiz'e konuk oldu. Şampiyon Başkan, enerjik ama yoğundu. Belli ki Cengiz'in aklı da masası gibi dolu. Bunu görerek, “Şampiyonluğun tadını nasıl çıkartıyorsunuz? Çıkartabiliyor musunuz?” diye sorarak başlıyoruz.

“Taraftarın ve bütün Galatasaraylıların mutlu olması beni de mutlu etti ama kutlayamadım” diyor ve şöyle devam ediyor:

“Pazartesiden bu yana her an bir şeyi çözümlemekle geçti. Mali sorunlar ve bir sürü iş. İlk gün nasıl yoğunsak yine öyle. Kulübün geldiği noktadan mutluyum ama yapılacak çok iş var. Çok çalışmalıyız.”

*Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi güzide rakipleriniz sizi kutlamadı. Onlar şampiyon olsaydı kutlar mıydınız? Size telefon açan oldu mu?

“Hatırladığım kadarıyla, Trabzon, Göztepe, Akhisar ve Alanyaspor başta olmak üzere Anadolu kulüpleri şampiyonluk için beni kutladı ama Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinden bir kutlama hatırlamıyorum. Neden kutlamazlar onu bilemem. Empati yaparsam, başka bir kulüp şampiyon olsa başkanını kutlar mıydım? Kutlarım diye düşünüyorum. Fakat bir de realite var… Benim iki sezonluk dönemimde kimse şampiyon olamadı ki! Bunun için benim bunu demem doğru olmaz. Çünkü böyle bir durum olmadı. Bunu yaşamadım. (Gülümseyerek) Allah da yaşatmasın.”

*Ne zaman ‘Şampiyon olduk' ya da ‘Kaybettik' dediniz?

“Birçok maçtan sonra bunlar denilebilir. Dinamik bir süreç. Ama Başakşehir ile final maçına geldiğinde işin bittiğini ve şampiyon olacağımızı biliyordum.”

*Primler açıklandığında oyuncuların tepkisi nasıldı?

“Soyunma odasına girmem. Mümkünse aynı uçakla gitmem, aynı otelde kalmam. Sahne futbolcuların olmalı. Abdurrahim Albayrak, Türkiye Kupası'nı kazanınca beni soyunma odasına soktu. Tabii tezahürat ve prim. Futbolcular da uyanık ve sempatik. Türkçe'yi söküyorlar primlerde.”

*Yabancı sınırı getirilmesi Galatasaray'ın önünü keser mi?

“Kim engellemiş Türk oynatan kulübü. Galatasaray'ın 11 yabancıyla çıktığı söyleniyor. Peki, Türkiye Kupası maçlarına 11 Türk'le çıktık. Sınırlama getirmek isterseniz bundan en büyük zararı Anadolu kulüpleri görür. Milli takımdaki bir yabancı hoca başarısızlığını yabancı sınırıyla örtmek istedi. Galatasaray başarılı oldukça yabancı konusu gündeme getiriliyor. Yabancı sınırlaması gelirse en az zararı görecek takımız. Altyapıdaki 4 yaş grubunda şampiyon olduk. Bunu kimse neden göremiyor”

*‘Galatasaray hakemlerle şampiyon oldu' algısı oluşturulduğunu düşündünüz mü?

“İnsanlarla başarısızlıklarında özeleştirileri yapmıyor. Şampiyonluğu belirleyen Başakşehir maçını izleyelim. Lehimize yapılmış bir tane hakem hatası söylesinler. Bizim aleyhimize 10 tane sayarım. Tribünlere şut çekildi. El-kol hareketleri yapıldı. Bunları yaptılar, ceza aldılar mı? Yok. Ama aynı görüntülerden Hasan Şaş ve Şükrü Hanedar ceza aldı. Ağır tahrikler göz ardı edildi. Fatih Hocamız sadece 4. hakemi uyardı. Fakat karşıdan hakaret içeren söylemler aldı. Tahrik ve provokasyonu biz yapmadık. Bizde ekmek yiyen kişiler bize hakaret ediyor… Ligimiz kalite açısından Avrupa'nın gerisinde. Bizim tutkuyu, güzelliği korumamız gerek. İşi ayrışmaya götürmemek lazım.”

*Seneye de kulüpler birliğine karşı tavrınız aynı mı olacak?

“Bize karşı yapılan bildiri çok büyük yanlıştı. Kesinlikle düzmece bir algı yaratma çabası. Bildiri, Türk futbolu adına yanlıdır, yanlıştır. Hâlâ o sitede duruyor. Birliğin idam ipidir o. İpi oradan kaldırmaları gerek. ‘Hakemler de hata yapabilir' diye yazdıktan sonra şikâyet edersen, bu garip olur.”

*Yönetime yapılan eleştirilere yanıtınız ne olacak?

“Yönetim ne yaptı anlatayım. UEFA'dan men etmek istediler, CAS'ta kazandık. Yazışmalarımız 500 sayfalık roman olur. Halletmeseydik 500 milyon TL'lik bir gelir de olmazdı. Sermaye artışıyla 147 milyon TL kaynak sağladık. Kendiliğinden mi oldu? Şampiyonluk Galatasaray'ın doğasından mı gelmiş? Hayır! Çalışarak kazanıldı. Ödemeler? 2.5 milyar TL'ye yakın nakit akışı var. 300'er milyona yakın kefaletleri kim verdi? Yönetimi yıpratmasınlar. İlk defa reel artı veriyor Galatasaray. Biz çocukluk aşkımızı devam ettiriyoruz.”

*13 Haziran'daki mahkemede olumsuz bir sonuç bekliyor musunuz? Bırakacak mısınız?

Bırakmayacağım. Sonuna kadar savaşacağım. Neden biliyor musunuz? 2525 kişi çok açık ara destek aldım. Ben onlara ihanet edemem. Hukukun verdiği karara saygılıyım. Ama beni üzen bazı şeyler var. Tedbirin kalkması ve seçimlere girmememiz için davaya müdahil olanlar var. Dokuz kişi… Yedisi genel kurulu yöneten divan üyeleri. İki de kulüp üyesi. Bunlar tedbiri kaldırmak için çalışıyor. Maksatları ne? Seçime gidilsin ama Mustafa Cengiz seçime girmesin. Davaları bu… Biz bunu kaldırmaya çalışıyoruz. Tedbir kalkarsa ben dahil yönetimimden 44 kişi giremez. Camianın mutluluğunu, yazımızı kışa çevirmek istiyorlar. Bu nasıl bir kültürdür? Seçimleri eşit olmayan şartlarda istemek, insanları seçime zorlarken onların seçime girmesini engellemek Galatasaray kültüründe var mı?

“İMZA FİKRİ ALBAYRAK’IN”

“Fatih Hocamızla yeni sözleşme yapacağımızı ekimde bildirmiştik. Sadece detaylar kalmıştı. Detaylandırıyoruz. Kupa töreninde imza atılmasının fikir babası Abdurrahim'di (Albayrak). Taraftarın önünde imza atmak bizi de mutlu etti.”

“TRANSFERDE BEKLENTİYE SOKMAYIN”

“Transfer döneminde her şeyin iyi gitmesi için çabalıyoruz. Ancak bazı durumlar oluyor. Mesela medyada ‘Diagne'ye 17, Feghouli'ye 15, Belhanda'ya 16 veren var' gibi şeyler görüyoruz. Böyle gelişmeler yok. Bu, taraftarı da beklentiye sokuyor. Futbolcu, bu hayali rakamların altında bir ücrete gittiğinde de taraftar tepki veriyor. Bu tip algı yönetimleri, sadece taraftarı üzmeye hizmet eder.”

“TFF YÖNETİMİ KALİTELİ OLMALI”

“Nihat Özdemir'in TFF Başkanlığını destekler misiniz” sorusuna, “Güncel olarak en zor soru bu” yanıtını verdi ve devam etti: “Biz İnsanlara değil sistemlere bakarız. Diğer takımları destekleyen başkanlar döneminde de zirveye çıktık. Futbol arenasında önümüzdeki 5 yıl içinde önemli değişimler yaşanacak. TFF, belirleyici rol oynayacak kalite ve kalibrede bir yönetime sahip olmalı.”