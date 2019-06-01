Fenerbahçe Beko-TOFAŞ ne zaman, hangi kanalda?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Türk Telekom'u 92-59 yenerek seride 2-1 öne geçmiş ve yarı finale yükselmişti. Sarı-lacivertli ekip, play-off yarı final serisinde TOFAŞ'ın rakibi oldu.

FENERBAHÇE BEKO-TOFAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko-TOFAŞ karşılaşması saat 18.00'de başlayacak, Tivibu 2’den yayınlanacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında TOFAŞ, konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan’ı 102-76 yenerek seride 1-0 öne geçmişti.