SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Türk futbol tarihine geçecek olay! 4 saat sürdü...
Fenerbahçe Beko-TOFAŞ ne zaman, hangi kanalda?
Diğer Ligler

Fenerbahçe Beko-TOFAŞ ne zaman, hangi kanalda?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play- off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'ı konuk edecek. Basketbolseverler maçın saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki Fenerbahçe Beko-TOFAŞ ne zaman, hangi kanalda? İşte maç hakkında merak edilen ayrıntılar...

1 Haziran 2019 18:09

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Türk Telekom'u 92-59 yenerek seride 2-1 öne geçmiş ve yarı finale yükselmişti. Sarı-lacivertli ekip, play-off yarı final serisinde TOFAŞ'ın rakibi oldu.

FENERBAHÇE BEKO-TOFAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko-TOFAŞ karşılaşması saat 18.00'de başlayacak, Tivibu 2’den yayınlanacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında TOFAŞ, konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan’ı 102-76 yenerek seride 1-0 öne geçmişti.

Son güncelleme 18:09 | 1 Haziran 2019
Fenerbahçe Beko Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi tofaş
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR