Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan TFF Başkanlık seçiminde Fatih Terim göndermesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu’nun başkanlık seçimi öncesinde yaptığı konuşmada çok sert ifadeler kullandı.

Federasyon kurullarında adil görevlendirmeler yapılmadığına dikkat çeken Koç, isim vermeden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in TFF’den aldığı tazminatla ilgili göndermede bulundu.

Koç ayrıca başkan adayı Nihat Özdemir’in emrinde olduklarını sözlerine ekledi.

İşte Ali Koç’un açıklamalarından satır başları;

“Her yeni başlangıç bir fırsattır. Bu fırsatları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Göreve geldiğimizden beri Türk futbolunun içinde bulunduğu sıkıntılar değindik. Biraz evvel sayın Bakanımız eksik kaldığımız yanları anlattı. UEFA Temsilcisi tesislerimizden bahsetti, gönül isterdi ki Türk futbolunun ne kadar oyuncu yetiştirdiğinden, altyapı sisteminden, Avrupa başarılarından bahsetsin ama tesislerden bahsedebildi sadece.”

“BU SON ŞANSIMIZ DEDİM”

“Genç ve alt yapıdan yetişen futbolculara çok fazla şans verildiğine değinen Ali Koç, “En yeni statlara sahibiz. Avrupa’da hiçbir federasyona nasip olmayan imkanlara sahibiz. Hem bütçesel olarak hem de fiziki anlamda…Böyle baktığımız zaman ciddi sorun var. Tüm paydaşlar sorumluyuz ama bunun bir numaralı sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu’dur. O yüzden Nihat Bey ile yaptığımız toplantılarda da kendisine ‘Bu son şansımız.’ dedim. Reformlar, ihtiyaç duyduğumuz yatırımlar, zihniyet değişikliği, atılımlar, marka ve teknoloji yönetimi, adil rekabet ortamının sağlanması için bu federasyonu son şans olarak görüyoruz. İnşallah bu şansı iyi değerlendirebilirsiniz” şeklinde konuştu.

“SIKINTILARIN SORUMLUSU FUTBOL FEDERASYONUDUR”

“Türk futbolunun çok acil problemleri var. Evet deniz bitti. Bunu nasıl çözeceğiz bilmiyorum devletimiz inşallah bize yardımcı olacak. İçinde bulunduğumuz durum iyi değil, yaşlı bir lige sahibiz mali açıdan zor durumdayız. En az genç oyunculara süre veren ligiz. Buna mukabil en yeni statlara sahibiz. Buna mukabil Avrupa’da hiçbir federasyona sahip olmayan bütçelere sahibiz. Türk futbolundaki sıkıntıların sorumlusu futbol federasyonudur.

İSİM VERMEDEN FATİH TERİM’E GÖNDERME

“Eski bir milli takım antrenörüyle yollar ayrıldı. Federasyonumuz ona tazminat ödemek zorunda kaldı. O tazminat kulüplerin parasıdır. Federasyonun yedek yönetim kurulu üyesi olan biriyle arasında geçen itilafın detayına girmeyeceğim, hepinizin bildiği konu. İş kanunları federasyonumuza, 6 gün içinde işten çıkarma ve tazminat vermeme imkanı sağlarken neden bunlar uygulanmadı, federasyonumuz niye tazminat vermek zorunda bırakıldı”

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“YÖNETİM KURULUNA BİR KİŞİYİ DAHİ ÖNERMEDİK”

“Bugün Türk futbolunda başarı için kurullarda ne kadar gücünüz olduğu soruluyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Kurulların standart çerçevesinde değil, kimin sesi daha çok çıkıyorsa o şekilde karar verildiğidir aslında. Niye Türk futbolunun oyuncuları içinde kendi adamlarınızı atamak için lobiler yapmak zorundayız. Bunlara da değineceğiz. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Yeter ki Türk futboluna katma değer sağlayacak zihniyette insanlar olsun. Bunu yapmak kolay. Biz bunu hak ediyoruz. Bir kişiyi dahil yönetim kuruluna önermedik, tavsiye etmedik. Sadece zihniyet değişsin dedik. Ama bir isim üzerinde dahi talebimiz olmamıştır.”