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Emre Belözoğlu: ‘Ya futbolu bırakacağım ya da…’
Fenerbahçe

Emre Belözoğlu: ‘Ya futbolu bırakacağım ya da…’

A Milli Futbol Takımı ve Medipol Başakşehir'in kaptanı 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, kariyerinin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu

1 Haziran 2019 15:25

A Milli Futbol Takımı’nın tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli takım kampında yer alan 38 yaşındaki yıldız, “Sezonun bitmesiyle beraber bazı yorgunluklar da oluyor ama bizler en iyi şekilde çalışacağız. Fransa favori takım ama onlar için de hiç kolay bir maç olmayacak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Geleceği hakkında konuşan tecrübeli futbolcu, “Yaş ilerledikçe karşınızdaki engeller de artıyor. Hayatımda ailemden sonra vazgeçemeyeceğim en büyük tutku futbol. Milli takımdan sonra bir karar vereceğim. Ya bırakacağım ya da 1 sene daha futbol oynayacağım” ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, daha önce yaptığı açıklamada Emre Belözoğlu’nun futbolu Fenerbahçe’de bırakmak için kendisinden izin istediğini açıklamıştı.

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Son güncelleme 15:29 | 1 Haziran 2019
a milli futbol takımı emre belözoğlu Fenerbahçe Medipol Başakşehir
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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