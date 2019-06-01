Emre Belözoğlu: ‘Ya futbolu bırakacağım ya da…’

A Milli Futbol Takımı’nın tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli takım kampında yer alan 38 yaşındaki yıldız, “Sezonun bitmesiyle beraber bazı yorgunluklar da oluyor ama bizler en iyi şekilde çalışacağız. Fransa favori takım ama onlar için de hiç kolay bir maç olmayacak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Geleceği hakkında konuşan tecrübeli futbolcu, “Yaş ilerledikçe karşınızdaki engeller de artıyor. Hayatımda ailemden sonra vazgeçemeyeceğim en büyük tutku futbol. Milli takımdan sonra bir karar vereceğim. Ya bırakacağım ya da 1 sene daha futbol oynayacağım” ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, daha önce yaptığı açıklamada Emre Belözoğlu’nun futbolu Fenerbahçe’de bırakmak için kendisinden izin istediğini açıklamıştı.

Mustafa Cengiz`den Ali Koç ve Fikret Orman`a olay yanıt: `Yenilgiyi hazmedebilmek meziyettir` Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman`ın açıklamalarına yanıt verdi. İlgili Haberi Oku