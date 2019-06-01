Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal’dan Vedat Muriqi açıklaması!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor’un Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer listesindeki Vedat Muriqi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeni teknik direktörleri İsmail Kartal’ın, golcü oyuncuyu takımda tutmak istediğini dile getiren Hasan Kartal, oyuncunun büyük kulüplerde forma giymek eğiliminde olduğunu dile getirdi.

Resmi olarak tek teklifin Toulouse takımından geldiğini söyleyen Kartal, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan sadece sözlü istek geldiğini belirtti.

İşte Hasan Kartal’ın Vedat Muriqi transferiyle beIN Sports’a yaptığı açıklamaları;

“Vedat Muriqi’i isteyen birkaç kulübümüz var. Kendisinin de büyük kulüplere gitmekten yana eğilim var. Hocamız kalmasını istiyor ancak burada hem Rizespor’un mutlu olması ayrıca Vedat Muriqi’nin çok mutlu olması. İki nüansı yakalarsak Vedat gider ve başarılı olacağını düşünüyorum. Düzgün, ahlaklı yapıcı bir çocuk. Bizde kalsa daha mutlu olurum ama önümüzdeki 1 haftada ne olacağı belli olur. Yazılı teklif sadece Fransa’nın Toulouse takımından teklif var. Onun dışında Galatasaray ve Fenerbahçe’den bana söylenmiş sözlü istek var.”

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