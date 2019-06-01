CANLI YAYIN | Tottenham Liverpool maçı 0-2 (Şampiyonlar Ligi Finali)

Şampiyonlar Ligi Finali’nde nefesler tutuldu… Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonun başında gelen Şampiyonlar Ligi Finali’nde Tottenham ve Liverpool karşı karşıya geliyor. 2008’deki Manchester United-Chelsea eşleşmesinden bu yana Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez iki İngiliz ekibi final oynuyor. Tottenham Liverpool maçını canlı olarak SKOR’dan dakika dakika takip edebilirsiniz… GOOOL! 87.dakikada Origi Liverpool’u 2-0 öne geçiren golü attı. Müthiş bir sevinç var… 80’da oyuna sonradan giren Moura ceza sahası içinde net fırsatta topu Alisson’un üzerine vurdu. Tottenham için net fırsat kaçtı!

78.dakikada Trippier’in ortasında Delle Ali’nin kafası az farkla auta gitti. Maçta hala ikinci gol sesi yok…

69.dakikada Milner’ın ceza sahası içinde net fırsattaki şutu kale direğinin çok yakınından dışarıya gitti.

Tottenham’da Lucas Moura, 66. dakikada Harry Winks’in yerine oyuna dahil oldu.

Liverpool’da Firmino yerine Origi oyuna dahil edildi. İKİNCİ YARI Tottenham’ın vuruşuyla başladı

Tottenham bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 13 maçın hiçbirinde ilk yarıyı önde tamamlayamadı.

İLK YARI LİVERPOOL’UN 1-0’LIK ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ

38.dakikada Robertson’ın sert şutunu Lloris güçlükle kornere çeldi. 17.dakikada Arnold ceza sahası dışından etkili bir şut çıkardı ancak bu şut kaleyi bulmadı.

Muhammed Salah, Avrupa kupaları finallerindeki en erken 3. golü attı. (108 saniye) Enrique Mateos (1959), Paolo Maldini (2005), Muhammed Salah (2019)

GOOOL! Salah penaltıyı gole çevirdi ve Liverpool finalde 1-0 öne geçti.

PENALTI! Maçın başlama düdüğünün üzerinden 28 saniye geçmişti! Liverpool penaltı kazandı…

Madrid’de Wanda Metropolitano Stadyumu’nun ev sahipliği ile yapılacak final maçı ile Avrupa’nın en büyüğü belli olacak. Yarı finalde Barcelona’ya ilk maçta 3-0 yenilen Liverpool, rövanşı 4-0 kazanarak adeta imkansızı başardı ve finale yükseldi. Tottenham ise ilk maçta Ajax’a 1-0 mağlup oldu ancak rövanşı 3-2 kazanarak finalde Liverpool’un rakibi oldu. İngiltere Premier Lig’de şampiyonluğu Manchester City’den koparamayan Liverpool muhteşem sezonu Şampiyonlar Ligi kupası ile kapatmak istiyor.

İŞTE İLK 11’LER:

Liverpool: Alisson, Arnold, van Dijk, Matip, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Winks, Sissoko, Eriksen, Alli, Son, Kane

LİVERPOOL TOTTENHAM MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Liverpool ile Tottenham’ı karşı karşıya getirecek 2019 Şampiyonlar Ligi final karşılaşması, İspanya’nın başkenti Madrid’de oynanıyor. Türkiye saati ile saat 22.00’de başlayan maç beIN Sports Haber’den şifresiz yayınlanıyor.

LİVERPOOL TOTTENHAM MAÇI CANLI İZLE LİNKİ İÇİN TIKLAYIN…

Madrid`de menajerlerin savaşı! Pochettino, Klopp`a karşı! İşte rakamlar... | UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Madrid`in ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali`nde Tottenham Hotspur ile Liverpool bir araya gelecek. Dev maç öncesinde iki takımın menajeri Mauricio Pochettino ve Jürgen Klopp`un rakamlarına bir göz attık! İlgili Haberi Oku

TOTTENHAM TARİHİNDE İLK KEZ FİNALDE

Şampiyonlar Ligi’nde uzun süren maratonun sonuna gelindi ve kupa sahibini Liverpool Tottenham maçı ile bulacak. Atletico Madrid’in maçlarını oynadığı Wanda Metropolitano Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı final maçı ile Avrupa’nın en büyüğü belli olacak. Yarı finalde Barcelona’ya ilk maçta 3-0 yenilen Liverpool, rövanşı 4-0 kazanarak adeta imkansızı başardı ve finale yükseldi. Tottenham ise ilk maçta Ajax’a 1-0 mağlup oldu ancak rövanşı 3-2 kazanarak finalde Liverpool’un rakibi oldu.

MADRİD’DE 5 İNGİLİZ TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İngiltere’nin Liverpool ve Tottenham takımları arasında bugün oynanacak final maçı öncesinde Madrid kentinde çıkan olaylarda 5 İngiliz taraftar gözaltına alındı.

İspanyol polisi tarafından yapılan açıklamada, final maçı için Madrid’e gelen İngiliz taraftarlardan beşinin kentin farklı yerlerinde çıkardığı şiddet olaylarından dolayı gözaltına alındığı bildirildi. Taraftarların kamu düzenini bozmak ve polise karşı koymakla suçlandıkları belirtildi. Çıkan olaylarda biri polis, bazı yaralıların da olduğu kaydedildi. Öte yandan final maçı için Madrid kent merkezinde kurulan etkinlik alanlarında toplanan taraftarlardan en az 25’inin sıcak hava ve alkol kullanımından dolayı fenalık geçirdiği ve sağlık görevlilerinin müdahale ettiği açıklandı. İngiliz taraftarlardan 4’ünün hastanede olduğu bilgisi paylaşıldı.

Final maçı için çoğu biletsiz 70 bin kadar İngilizin Madrid’e gelmesi bekleniyor. Başkent Madrid’de polis, jandarma ve özel güvenlik görevlilerinden oluşan toplam 4 bin 700 kişilik bir ekip güvenliği sağlamak için çalışıyor.

İŞTE RAKAMLARLA VE İSTATİSTİKLERLE FİNAL MAÇI

+ Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla final oynayan İngiliz takımı Liverpool (9). Kupayı beş kez müzesine götüren Kırmızılar, son iki finalde sahadan mağlup ayrıldı (2007 & 2018).

+Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez finale yükselen Tottenham, bunu başaran sekizinci İngiliz takımı oldu. Bu turnuvada ilk kez final oynayan son beş takım kupayı kazanamadı (Chelsea 2008, Arsenal 2006, Monaco 2004, Bayer Leverkusen 2002 ve Valencia 2000).

+2008’deki Manchester United-Chelsea eşleşmesinden bu yana bu turnuvada ilk kez iki İngiliz ekibi final oynuyor.

+2010’daki Inter-Bayern Münih eşleşmesinden bu yana bu turnuvada ilk kez gruplarını lider bitiremeyen iki takım finale yükseldi.

+Liverpool bu sezon Tottenham ile oynadığı iki maçı da kazandı. Son 13 sezonda da resmi maçlarda Tottenham ile en az üçer kez karşılaşan Liverpool, sadece 1985/86 sezonunda rakibini üç kez mağlup edebildi.

+Liverpool ile Tottenham arasındaki son resmi kupa finali 1982 Lig Kupası’nda oynandı. O karşılaşmayı uzatmalarda kazanan takım 3-1’lik skorla Liverpool oldu.

+Liverpool geçen sezon Şampiyonlar Ligi kupasını finalde kaybetti. Bu turnuvada üst üste iki final kaybeden son takım Valencia (2000 ve 2001).

+1984 UEFA Kupası’ndan bu yana ilk kez bir Avrupa kupasında finale yükselen Tottenham, üç büyük turnuvayı birden kazanan üçüncü İngiliz takımı olmak için sahaya çıkıyor (Chelsea ve Manchester United’ın ardından).

+Liverpool, 2012 Lig Kupası’ndan bu yana final oynadığı hiçbir turnuvada kupayı kazanamazken (toplam dört final); Tottenham, 2008 Lig Kupası’ndan sonra çıktığı iki finali de kaybetti.

+Tottenham ilk üç grup maçında galibiyet alamadığı sezon Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselen ikinci takım oldu (2010’da Inter).

+Bu sezon Porto’nun (10) ardından en fazla oyuncusu gol atan takım Liverpool (9).

+Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde en fazla gol yiyen takım olan Tottenham (17), bu gollerin %41’ini maçların ilk 15 dakikalarında kalesinde gördü (7/17).

+Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü kez finale yükselen Jurgen Klopp, daha önceki iki finali kaybetti (2013’te Borussia Dortmund & 2018’de Liverpool). Bu turnuvada üst üste üç finalden mağlup ayrılan son teknik direktör Marcello Lippi (1997, 1998 ve 2003’te Juventus).

+Liverpool tarihinde Jurgen Klopp’tan (3) daha fazla Avrupa kupası finaline yükselen tek menajer Bob Paisley (4).

+Mauricio Pochettino, Tottenham’a Avrupa kupalarında final oynatan üçüncü menajer oldu (Bill Nicholson ve Keith Burkinshaw’un ardından). Arjantini çalıştırıcı, Avrupa kariyerinde ikinci kez bir kupa finaline yükseldi (diğeri 2015 Lig Kupası).

+Geçen sezon 3-1 kaybedilen Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool’un tek golünü atan Sadio Mane, Phil Neal’ın (1977 ve 1984) ardından en az iki Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi finalinde fileleri havalandıran ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.

+Liverpool oyuncusu Sadio Mane, Bayern Münih forması giyen Franz Roth’tan (1975 ve 1976) bu yana üst üste iki Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan ilk oyuncu olabilir.

+Liverpool sağ beki Trent Alexander-Arnold, üst üste iki Şampiyonlar Ligi finaline ilk 11 başlayan en genç oyuncu olabilir. Bu alanda mevcut rekor Christian Panucci’ye ait (1994 ve 1995’te Milan).

+Yarı final rövanşında Ajax karşısında yaptığı hat-trick ile Tottenham’ı finale çıkaran Lucas Moura, bu turnuvada daha önce çıktığı 16 karşılaşmada iki gol atabilmişti.

+Şampiyonlar Ligi’nde en az 10 golü bulunan oyuncular arasında gollerinin en büyük bölümünü grup sonrası eleme turlarında kaydeden isim Sadio Mane (%71,4; 10/14).