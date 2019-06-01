SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ve TFF'nin yeni başkanı Nihat Özdemir oldu!
Beşiktaş’ta göreve gelen Abdullah Avcı’nın transferdeki ilk hedefi
Beşiktaş

Beşiktaş’ta göreve gelen Abdullah Avcı’nın transferdeki ilk hedefi

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'nın oturmasının ardından transfer için de hareketlilik başladı. Siyah beyazlılarda yönetici Umut Güner belirsizliği sürerken transferde ilk hedefin Nikola Vlasic olduğu iddia edildi

1 Haziran 2019 12:51

Teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı’yı oturtan Beşiktaş, transfer harekatına da başlıyor.

Dün hem Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’ni hem de Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ni gezen Avcı, transfer için raporunu da yönetime verecek. Siyah-beyazlı ekibin hedefinde Everton’da şans bulamayan Hırvat yıldız Nikola Vlasic’in olduğu da gelen haberler arasında.

Beşiktaş’ta Abdullah Avcı mesaiye erken başladı. Önce tesisleri gezen tecrübeli teknik adam, transfer için de yönetimle bir araya gelecek. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve 2. Başkan Serdal Adalı’yla birlikte transfer için görüşecek olan Avcı, gerekli takviyeleri de yönetime bildirecek.

UMUT GÜNER BELİRSİZLİĞİ

Geçtiğimiz dönemlerde transfer komitesinin başında olan Umut Güner, bu kez transferlerin uzağında kalacak ve bu konuyu Başkan Fikret Orman ve 2. Başkan Serdal Adalı yönetecek. Geçtiğimiz günlerde yönetimde yapılan görev dağılımı sırasında Başkan Orman’ın “Bu dönemde görev dağılımı yapmayalım. Herkes yönetim kurulu üyesi olarak kalsın” dediği ancak Umut Güner’in bu duruma itiraz ederek “Transferlerle ben ilgilenirim” dediği iddia edilmişti. Güner bu sezon transferle ilgilenmeyecek.

HEDEFTE NİKOLA VLASIC

Beşiktaş’ta bu gelişmeler yaşanırken, bir yandan da transfer harekatı sürüyor. Siyah-beyazlı ekibin, Everton’ın golcüsü Nikola Vlasic ile ilgilendiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon CSKA Moskova’da kiralık olarak forma giyen Hırvat yıldız, bu sezon İngiliz ekibine geri döndü. Beşiktaş, golcü oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kaymak istiyor. Abdullah Avcı’nın onay vermesi durumunda, yönetim bu transferi bitirmek için harekete geçecek. Asıl mevkisi 10 numara olan ve forvet de oynayabilen 21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon CSKA Moskova’da 31 maçta 8 gol atarken, 7 de asist yaptı.

Son güncelleme 12:51 | 1 Haziran 2019
abdullah avcı beşiktaş fikret orman Nikola Vlasic Umut Güner
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR