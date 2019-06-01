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Adana Demirspor’dan Ümit Özat’la ilgili iddialara yanıt
TFF 1.Lig

Adana Demirspor’dan Ümit Özat’la ilgili iddialara yanıt

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, teknik direktör Ümit Özat'ın takımdan ayrılacağı iddialarıyla ilgili bir açıklam yaptı.

1 Haziran 2019 12:58

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü, teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya hesaplarında “Ümit Özat ile yolların ayrılacağı” yönünde birtakım iddialar ve haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Ümit Özat ile lig maçları devam ederken yeni sözleşme imzalandığı belirtilerek teknik direktörün 2019-2020 sezonunda da takımın başında olacağı kaydedildi.

Son güncelleme 12:58 | 1 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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