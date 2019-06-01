2019 UEFA Şampiyonlar Ligi finali: Tottenham Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda?

Avrupa’nın en büyük organizasyonlarından biri olan 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Wanda Metropolitano Stadyumu ev sahipliği yapacak. Milyonlarca futbolseverin nefeslerini tutarak izleyeceği muhteşem karşılaşma için hazırlıklar başladı. Tottenham Liverpool maçının saati ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor.

TOTTENHAM LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Liverpool ile Tottenham’ı karşı karşıya getirecek 2019 Şampiyonlar Ligi final karşılaşması, İspanya’nın başkenti Madrid’de 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Türkiye saati ile saat 22.00’de başlayacak maç beIN Sports Haber’den şifresiz yayınlanacak.

TOTTENHAM TARİHİNDE İLK KEZ FİNALDE

Şampiyonlar Ligi’nde uzun süren maratonun sonuna gelindi ve kupa sahibini Liverpool Tottenham maçı ile bulacak. Atletico Madrid’in maçlarını oynadığı Wanda Metropolitano Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı final maçı ile Avrupa’nın en büyüğü belli olacak. Yarı finalde Barcelona’ya ilk maçta 3-0 yenilen Liverpool, rövanşı 4-0 kazanarak adeta imkansızı başardı ve finale yükseldi. Tottenham ise ilk maçta Ajax’a 1-0 mağlup oldu ancak rövanşı 3-2 kazanarak finalde Liverpool’un rakibi oldu.

LİVERPOOL TEKNİK DİREKTÖRÜ: KENDİMİZİ FAVORİ OLARAK GÖRMÜYORUM

Final maçının oynanacağı İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda son antrenmanlarını yapan iki takımın teknik direktörleri, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kariyerinde 3. kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Kloop, 2013'te Borussia Dortmund'la ve geçen yıl Liverpool'la kaybetmesini esprili bir şekilde yorumlayarak, “Yarı finallerin kralıyım. Kariyerimde şanssız olduğumu düşünmüyorum.” dedi.

TOTTENHAM İLE LIVERPOOL 3. KEZ

Tottenham ile Liverpool, bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Avrupa kupalarında 3. kez karşılaşacak.Tottenham, tarihinde ilk kez oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kuruyor. Liverpool ise 2005'ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmak istiyor.

Şampiyonlar Ligi kupasını Real Madrid'e kaptırdıktan bir yıl sonra bir kez daha adını finale yazdıran Liverpool ile Tottenham, daha önce Avrupa kupalarında 2 defa karşılaştı.

1972-73 sezonundaki UEFA Kupası yarı finali ilk maçını 1-0 Liverpool, rövanşını ise 2-1 Tottenham kazandı. Tarafların 2'şer defa fileleri havalandırdığı eşleşmenin galibi, deplasmanda gol atmanın avantajıyla Liverpool oldu.