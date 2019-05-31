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UEFA’dan Barış Telli paylaşımı!
Diğer Sporlar

UEFA’dan Barış Telli paylaşımı!

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Adil Oyun (Equal Game) kampanyası kapsamında eski yıldız futbolcular Luis Figo, Roberto Carlos ve Cafu ile Ampute Milli Takımı oyuncusu Barış Telli'yi Madrid'te buluşturdu.

31 Mayıs 2019 21:24

UEFA’nın sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yapılan açıklamaya göre, eski yıldız futbolcular Portekizli Figo, Brezilyalı Roberto Carlos ve Cafu ile Ampute Milli Takımı oyuncusu Barış Telli, İspanya’da bir araya geldi.

İspanya’nın başkenti Madrid’deki Metropolitano Stadı’nda yarın İngiltere temsilcileri Tottenham ile Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi Adil Oyun (Equal Game) kampanyası kapsamında bir araya gelen eski futbolcular ile Barış Telli, genç ve amatör ampute futbolcularla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Avrupa genelindeki başarılı ampute futbolcuları tanıtan UEFA tarafından sene başında hayatını konu alan bir videosu da yayınlanan Barış Telli, yarın oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini davetli olarak izleyecek.

Son güncelleme 21:24 | 31 Mayıs 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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