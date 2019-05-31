Türkiye’nin en iyi drift pilotları İzmit’te buluşacak

Türkiye'nin en iyi drift pilotları bir araya geliyor. Birbirinden hızlı 20 yarışçı, güçlü otomobilleri ile hem bol dumanlı zirve mücadelesi verecek hem de izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Büyük heyecana sahne olacak yarışın Türkiye Finali, 30 Haziran Pazar günü İzmit Körfez Pisti'nde gerçekleştirilecek.

TOSFED ve Drift federasyonlarının ortaklığı ile gerçekleşecek organizasyonda birbirinden hızlı yarışçılar hünerlerini sergilerken, seyirciler de bu aksiyonun sonuna kadar keyfini çıkaracak. Tamamen ücretsiz olan ve aksiyon tutkunu olan herkesin takip edebileceği etkinliği şampiyon bitiren pilot, 1 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek. Can Öncü, İtalya'da piste çıkıyor! Türk motosikletinin en önemli genç temsilcilerinden biri olan Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası altıncı yarışı olan İtalya'da piste çıkıyor. 2018 Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta şampiyon olan 15 yaşındaki Red Bull sporcusu Öncü, geçen sezon Moto3'te de çıktığı ilk ve tek yarışı olan Valencia Grand Prix'ini kazanmayı başarmıştı. Genç yıldız Moto3'te Red Bull KTM Ajo takımı ile mücadele ediyor. İlgili Haberi Oku