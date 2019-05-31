Toronto Raptors 118-108 Golden State Warriors | NBA Play-Off Final Serisi İlk Maç

NBA Play-Off Final mücadelesi bu gece oynanan karşılaşma ile başladı. Golden State Warriors’ı ağırlayan Toronto Raptors 118-108’lik galibiyetle seride 1-0 öne geçti.

Maç boyunca oyunun temposunu kontrol eden ev sahibi ekip Toronto Raptors, ilk çeyreği 25-21, ikinci çeyreği ise 59-49 önde kapattı. Sakatlığı nedeniyle oynamayan Kevin Durant’in yokluğuna rağmen zorlu deplasmanda oyununu oynamayı başaran Golden State, Pascal Siakam’ı tutmakta zorlanınca farkı azaltmayı bir türlü başaramadı.

Mücadelenin üçüncü çeyreğini 88-81 önde tamamlayan Raptors’ta üst üste 11 sayı bulan Pascal Siakam farkın kapanmasına izin vermedi ve son çeyrek sonunda Raptors sahadan 118-108 galibiyetle ayrıldı.

Raptors’ta maçın yıldızı Pascal Siakam 39 dakika sahada kalırken 32 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 1 top çalma ve 2 blok yaparak galibiyetin mimarı oldu. Kawhi Leonard ise 43 dakikada 23 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistlik performans sergiledi.

Konuk ekip Golden State Warriors’ta ise maçın en skorer ismi olan Stephen Curry 34 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistle oynarken Draymond Green 10 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle triple-double yaptı.

Final mücadelesinin ikinci maçı 3 Haziran Pazartesi günü TSİ 03:00’da oynanacak ve ilk maçta olduğu gibi ikinci maça da Toronto Raptors ev sahipliği yapacak.

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