Son dakika! Milli Takım’a Cenk Tosun’dan kötü haber…

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Yunanistan’la oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan milli golcü Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı. 55’te yerini Güven Yalçın’a bırakan 27 yaşındaki golcünün, oyundan çıktıktan sonra direkt olarak hastaneye götürüldüğü ve MR’ının çekildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Cenk Tosun, 8 Haziran’daki Fransa maçı ve 11 Haziran’daki İzlanda maçında forma giyemeyecek. Cenk’in sağlık durumu hakkında resmi açıklamanın yapılması ve yıldız ismin sahalardan ne kadar süre uzak kalacağının netleşmesi bekleniyor. Kenan Karaman: Bir gün Türkiye`ye Türk futbolcu olarak gelmek isterim Milli futbolcu Kenan Karaman, Şu an Bundesliga`da oynuyorum. Almanya`da mutluyum. Bir gün Türkiye`ye Türk futbolcu olarak gelmek isterim dedi. İlgili Haberi Oku