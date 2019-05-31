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Son dakika! Milli Takım’a Cenk Tosun’dan kötü haber…
Milli Takımlar

Son dakika! Milli Takım’a Cenk Tosun’dan kötü haber…

Son dakika! Yunanistan maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan ve direkt olarak hastaneye götürülen Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı.

31 Mayıs 2019 17:50

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Yunanistan’la oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan milli golcü Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı. 55’te yerini Güven Yalçın’a bırakan 27 yaşındaki golcünün, oyundan çıktıktan sonra direkt olarak hastaneye götürüldüğü ve MR’ının çekildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Cenk Tosun, 8 Haziran’daki Fransa maçı ve 11 Haziran’daki İzlanda maçında forma giyemeyecek. Cenk’in sağlık durumu hakkında resmi açıklamanın yapılması ve yıldız ismin sahalardan ne kadar süre uzak kalacağının netleşmesi bekleniyor. 31 Mayıs 2019 Kenan Karaman: Bir gün Türkiye`ye Türk futbolcu olarak gelmek isterim Milli futbolcu Kenan Karaman, Şu an Bundesliga`da oynuyorum. Almanya`da mutluyum. Bir gün Türkiye`ye Türk futbolcu olarak gelmek isterim dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:57 | 31 Mayıs 2019
Cenk Tosun türkiye Türkiye A Milli Futbol Takımı
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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