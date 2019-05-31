SON DAKİKA | Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez’i resmen açıkladı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Gençlerbirliği’ndeki görevinden ayrılan İbrahim Üzülmez’i teknik direktörlük koltuğuna getirdi.

Lacivert beyazlılar konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

“Kamuoyuna duyuru Teknik Direktörlük konusunda prensip anlaşmasına vardığımız İbrahim Üzülmez ile 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 12:00'da Kemerburgaz Tesislerimizde imza töreni düzenlenecektir. Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.”