SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika... Trump Erdoğan'ın teklifini kabul etti iddiası
SON DAKİKA | Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez’i resmen açıkladı!
Kasımpaşa

SON DAKİKA | Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez’i resmen açıkladı!

Son dakika gelişmesi... Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez'in getirildiğini resmen açıkladı

31 Mayıs 2019 10:41

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Gençlerbirliği’ndeki görevinden ayrılan İbrahim Üzülmez’i teknik direktörlük koltuğuna getirdi.

Lacivert beyazlılar konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

“Kamuoyuna duyuru Teknik Direktörlük konusunda prensip anlaşmasına vardığımız İbrahim Üzülmez ile 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 12:00'da Kemerburgaz Tesislerimizde imza töreni düzenlenecektir. Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.”

Son güncelleme 11:46 | 31 Mayıs 2019
ibrahim üzülmez Kasımpaşa
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR