SON DAKİKA | Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez’i resmen açıkladı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Gençlerbirliği’ndeki görevinden ayrılan İbrahim Üzülmez’i teknik direktörlük koltuğuna getirdi.
Lacivert beyazlılar konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;
“Kamuoyuna duyuru Teknik Direktörlük konusunda prensip anlaşmasına vardığımız İbrahim Üzülmez ile 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 12:00'da Kemerburgaz Tesislerimizde imza töreni düzenlenecektir. Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.”
Kamuoyuna duyuru
Teknik Direktörlük konusunda prensip anlaşmasına vardığımız İbrahim Üzülmez ile 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 12:00'da Kemerburgaz Tesislerimizde imza töreni düzenlenecektir.
Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. pic.twitter.com/lUwe371eOd
— KASIMPAŞA (@kasimpasa) 31 Mayıs 2019