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Son dakika! Abdullah Avcı, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’ne geldi!
Beşiktaş

Son dakika! Abdullah Avcı, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’ne geldi!

Son dakika! Beşiktaş'la anlaşmaya vardığı söylenen Abdullah Avcı hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Avcı'nın sözleşme imzalamak ve son detayları görüşmek için Nevzat Demir Tesisleri'ne giriş yaptığı öğrenildi.

31 Mayıs 2019 15:14

Teknik Direktör Abdullah Avcı’yla anlaşmaya hazırlanan Beşiktaş’ta flaş bir gelişme yaşandı. Abdullah Avcı’nın resmi sözleşmeye imza atmak için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne gittiği öğrenildi.

Fikret Orman da 30 Mayıs’ta yaptığı açıklama ile temasları doğrularken, görüşmelerin bayram öncesinde noktalanacağını söylemişti. Avcı’nın 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Orman’la görüşmesinin ardından Fulya geçeceği ve altyapı hocaları ile görüşeceği öğrenilen Avcı’yla ilgili olarak ilerleyen saatlerde KAP bildirimi yapılması bekleniyor. 31 Mayıs 2019 Abdullah Avcı şimdiden kolları sıvadı! İşte Beşiktaş için hazırladığı transfer listesi... Önceliği tesislere verdi, altyapı ve ‘scout' ekibinin güçlendirilmesini istedi. Yapılacak yerli ve yabancı transferlerinde de iki farklı politika izlenecek İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:21 | 31 Mayıs 2019
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