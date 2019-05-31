Son dakika! Abdullah Avcı, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’ne geldi!

Teknik Direktör Abdullah Avcı’yla anlaşmaya hazırlanan Beşiktaş’ta flaş bir gelişme yaşandı. Abdullah Avcı’nın resmi sözleşmeye imza atmak için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne gittiği öğrenildi.

Fikret Orman da 30 Mayıs’ta yaptığı açıklama ile temasları doğrularken, görüşmelerin bayram öncesinde noktalanacağını söylemişti. Avcı’nın 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Orman’la görüşmesinin ardından Fulya geçeceği ve altyapı hocaları ile görüşeceği öğrenilen Avcı’yla ilgili olarak ilerleyen saatlerde KAP bildirimi yapılması bekleniyor. Abdullah Avcı şimdiden kolları sıvadı! İşte Beşiktaş için hazırladığı transfer listesi... Önceliği tesislere verdi, altyapı ve ‘scout' ekibinin güçlendirilmesini istedi. Yapılacak yerli ve yabancı transferlerinde de iki farklı politika izlenecek İlgili Haberi Oku