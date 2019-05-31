Rıza Çalımbay Sivasspor’un başına geçiyor! Görüşme bu akşam…

Süper Lig’de son olarak Konyaspor’u çalıştıran Rıza Çalımbay, Sivasspor ile masaya oturuyor.

Beşiktaş’ın Şenol Güneş ile yollarını ayırmasının ardından siyah beyazlı camia ile de bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli teknik adam daha önce de 2010-2013 sezonunda çalıştırdığı Sivasspor ile anlaşmaya çok yakın.

Şu anda Ankara’da bulunan ve konuyla ilgili SKOR’a açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay: ”Kesinleşen bir durum yok ama bu akşam Sivasspor yetkilileri ile bir araya geleceğiz. Sevdiğim, daha önce görev yaptığım ve iyi bildiğim bir camia. Detayları konuşacağız, büyük ihtimalle anlaşma olur. Genelde kulüplerle kısa süreli sözleşmeler yapıyorum. Anlaşma 1 yıllık falan olabilir” ifadelerini kullandı.

İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Gençlerbirliği’nden de teklif alan Çalımbay, tercihini memleketi olan Sivas’tan yana kullanacak.

Çalıştırdığı takımlar arasında en fazla süre görev yaptığı camia olan Sivasspor’da 108 maça çıkan Rıza Çalımbay son olarak Konyaspor’un başında Süper Lig’de 14 maça çıkmıştı.