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Rıza Çalımbay Sivasspor’un başına geçiyor! Görüşme bu akşam…
Sivasspor

Rıza Çalımbay Sivasspor’un başına geçiyor! Görüşme bu akşam…

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor takımın başına Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ı getirmek için harekete geçti. Daha önce Beşiktaş ile de bir görüşmesi olan Rıza Çalımbay bu akşam Sivasspor yönetimiyle bir araya gelecek ve son detayları görüşerek yeni takımına imza atacak.

SKOR ÖZEL | Ümit GENÇ 31 Mayıs 2019 17:31

Süper Lig’de son olarak Konyaspor’u çalıştıran Rıza Çalımbay, Sivasspor ile masaya oturuyor.

Beşiktaş’ın Şenol Güneş ile yollarını ayırmasının ardından siyah beyazlı camia ile de bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli teknik adam daha önce de 2010-2013 sezonunda çalıştırdığı Sivasspor ile anlaşmaya çok yakın.

Şu anda Ankara’da bulunan ve konuyla ilgili SKOR’a açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay:  ”Kesinleşen bir durum yok ama bu akşam Sivasspor yetkilileri ile bir araya geleceğiz. Sevdiğim, daha önce görev yaptığım ve iyi bildiğim bir camia. Detayları konuşacağız, büyük ihtimalle anlaşma olur. Genelde kulüplerle kısa süreli sözleşmeler yapıyorum. Anlaşma 1 yıllık falan olabilir”  ifadelerini kullandı.

İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Gençlerbirliği’nden de teklif alan Çalımbay, tercihini memleketi olan Sivas’tan yana kullanacak.

Çalıştırdığı takımlar arasında en fazla süre görev yaptığı camia olan Sivasspor’da 108 maça çıkan Rıza Çalımbay son olarak Konyaspor’un başında Süper Lig’de 14 maça çıkmıştı.

Son güncelleme 17:33 | 31 Mayıs 2019
Rıza Çalımbay sivasspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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