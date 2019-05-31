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Kenan Karaman: Bir gün Türkiye’ye Türk futbolcu olarak gelmek isterim
Milli Takımlar

Kenan Karaman: Bir gün Türkiye’ye Türk futbolcu olarak gelmek isterim

Milli futbolcu Kenan Karaman, "Şu an Bundesliga'da oynuyorum. Almanya'da mutluyum. Bir gün Türkiye'ye Türk futbolcu olarak gelmek isterim" dedi.

31 Mayıs 2019 00:16

Türkiye’nin Yunanistan’ı 2 – 1 yendiği hazırlık maçında 2’nci golü atan Kenan Karaman, karşılaşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yunanistan ile oynanan hazırlık maçının sezon sonu olması nedeniyle fiziksel ve psikolojik olarak zor geçtiğini dile getiren Kenan, “Tempolu olmasa da iyi bir maç oynadık. Topa çoğunlukla biz hakimdik. Güzel bir maç güzel bir galibiyet oldu. Bunu ilerdeki 3 maça da yansıtmak istiyoruz. Ben her maça hazır çıkıyorum. Dün hocamın beni oynatacağını öğrendim. Elimden geleni yapmaya çalıştım ve golle süsledim. Çok mutluyum” diye konuştu.

“BURAK AĞABEY BANA GOL ATACAĞIMI SÖYLEMİŞTİ”

Burak Yılmaz ile dün gerçekleştirdiği sohbetten de bahseden Kenan, “Burak ağabey bana gol atacağımı söylemişti. Önemli futbolcular, ben de onlardan öğrenmek istiyorum. Hem Burak ağabey hem Cenk ağabeyin arkasında ciddi alternatif olmak istiyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hoca şans verdiğinde değerlendirmeye çalışıyorum” diye konuştu.

“BİR GÜN TÜRKİYE’YE GELMEK İSTERİM”

Kenan, kariyeri ile ilgili yöneltilen soruya ise, “Şu an Bundesliga’da oynuyorum. Almanya’da mutluyum. Bir gün Türkiye’ye Türk futbolcu olarak gelmek isterim” diye cevap verdi.

Son güncelleme 00:16 | 31 Mayıs 2019
Kenan Karaman milli takım türkiye
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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