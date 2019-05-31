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Inter, Antonio Conte’yi resmen açıkladı!
İtalya Serie A

Inter, Antonio Conte’yi resmen açıkladı!

İtalyan ekibi, Spalletti'den boşalan teknik direktörlük görevine 49 yaşındaki Conte'yi getirdi

31 Mayıs 2019 11:49

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, teknik direktörlüğe Antonio Conte’yi getirdi.

İtalyan kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, iki yıldır takımı çalıştıran Luciano Spalletti’den boşalan teknik direktörlük görevine 49 yaşındaki Conte’nin getirildiği kaydedildi.

Inter ile üç yıllık sözleşme imzalayan Conte, 2011 yılından bu yana Juventus, İtalya Milli Takımı ve Chelsea’yi çalıştırdı.

Juventus ile 3 Serie A, 2 de İtalya Süper Kupası’nı kazanan deneyimli teknik adam, iki sezon çalıştırdığı Chelsea’de ise birer kez Premier Lig ve Federasyon Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Son güncelleme 11:49 | 31 Mayıs 2019
Antonio Conte İNTER
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2 Istanbul Basaksehir
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5 Yeni Malatyaspor
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