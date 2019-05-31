Göztepe defansı sağlama alacak! İşte hedefteki isim!

Ligin son haftasına kadar korkulu rüya gören ancak MKE Ankaragücü'nü devirerek ligde kalmayı başaran Göztepe, önümüzdeki sezon aynı senaryoyu yaşamamak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılarda önceliğin savunma ve forvet hattında olduğu öğrenilirken, teknik heyet geçen sezon savunmada yaşanan sıkıntıları tekrar yaşamamak için ince eleyip sık dokuyor. İHA’nın haberine göre savunmasını güçlendirmek isteyen Göz Göz’de listenin ilk sırasında Atınç Nukan yer alıyor.

İzmir ekibi geride kalan sezonda savunma oyuncularının yaşadığı sakatlıklar sebebiyle oldukça zorlanmıştı. Sarı-kırmızılı takımın savunma sorunu ligin hemen başında yüzünü gösterdi. 2017/2018 sezonunda sakatlanan Kadu, ligin ilk 8 haftasında hiç süre alamazken ilk kez 9. haftada oynanan Beşiktaş karşılaşmasında görev yapabildi. Deneyimli oyuncu için ligin sonu da güzel bitmedi. 29. haftada oynanan BB.Erzurumspor maçından önce antrenmanda kafasına darbe alan Brezilyalı stoper sezonu erken kapatmış oldu.

İki oyuncunun büyük şanssızlığı

Kadu'nun sezonu geç açtığı Göztepe'de hiç beklenmedik anda yaşanan iki sakatlık moralleri altüst etti. Ligin 8. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Traore ön çapraz bağ yırtığı sebebiyle sezonu noktaladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Nazilli Belediyespor ile karşılaşan Göztepe'de bir pozisyonun ardından sakatlanan Hakan Çinemre oyundan alınırken, yapılan tetkiklerin ardından Hakan'ın sezonu kapattığı açıklandı. Savunmanın bir diğer alternatifi olan Grillo ligde 1 dakika bile süre alamazken, Gassama da ligin son haftalarına doğru sakatlanarak 4 maçta formasından uzak kaldı. Yaşanan sakatlıklar ve Reis'in kart cezası sebebiyle Teknik Direktör Tamer Tuna, 33. haftada oynanan karşılaşmada savunmanın ortasında Titi'nin yanında Alpaslan'a forma vermişti. Hocasının güvenini boşa çıkarmayan Alpaslan, MKE Ankaragücü maçında da savunma ortasında görev yaptı.

Gündemde Atınç var

Savunmada yaşanan sakatlıklardan çok çeken sarı-kırmızılı takımda Atınç Nukan isminin öne çıktığı iddia edildi. RB Leipzig ile olan sözleşmesi sona eren Atınç, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Başarılı savunmacının hem bonservis bedeli olmaması hem de Tamer Tuna'nın oyuncuyu yakından tanıması sebebiyle transfer görüşmelerinin ilerleyen günlerde başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Hentbol küçülecek

Göztepe Hentbol Şube Başkanı Deniz Durmaz, hentbolda önümüzdeki sezon ya bir alt ligde oynayacaklarını ya da genç takımla Süper Lig'de mücadele edeceklerini açıkladı. Takımın bütçesinin düşeceğini açıklayan Durmaz, “Bu sezon takımın bütçesi hiç olmadığı kadar düşecek. Şubenin kurucusu olarak bu duruma en çok üzülen benim. Ancak bunun sebepleri var. Mehmet Sepil, bu takımın hikayesi ve taraftarların şubeye sahip çıkmasından dolayı hentbola yatırım yaptı. Son 4 Süper Lig'de, 3 kez Avrupa kupalarında mücadele eden takımımıza 3 milyon dolar harcama yaptık. Bu parayı Sepil tamamen cebinden finanse etti. Mücadele ettiğimiz takımların çoğu belediye takımı. Herhangi bir destek olmadığı için tüm yük başkanın üzerine kaldı. Ne kadar istemesem de bütçenin düşmesi doğru karar” dedi.

Takımın geleceği hakkında da bilgi veren Durmaz, “Ya takımı bir alt ligde oynatacağız ya da ligde sadece gençlerle oynayıp küme düşeceğiz. Henüz karar vermedik ve resmi başvurumuz kesinlikle yok. Asıl isteğimiz ligde gençlerle mücadele etmek. Ancak farklı yenilgilerle dramatik şeyler olursa nasıl oluru tartışacağız. Bu takım küme düşse de onların yanındayız derlerse bu opsiyonu değerlendireceğiz. Bayramdan sonra kararı vereceğiz” ifadelerini kullandı.

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