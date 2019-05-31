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Göztepe 42 yıl sonra bir ilki başardı! Son gol öncesi yaşanan anları paylaştı…
Göztepe

Göztepe 42 yıl sonra bir ilki başardı! Son gol öncesi yaşanan anları paylaştı…

Spor  Toto Süper Lig'de 34. haftada Ankaragücü'nü evinde 2-1 yenerek küme düşmekten son anda kurtulan Göztepe, tam 42 yıl sonra üst üste 3. kez devler arenasında mücadele etmeye hak kazandı. Göztepe Kulübü, Ankaragücü maçının son anlarında kazanılan penaltı vuruşu sırasında tribünde çekilen duygu dolu görüntüleri paylaştı!

31 Mayıs 2019 14:45

Son olarak 1976-1977 sezonunda 19 yıl art arda mücadele ettiği eski adıyla Türkiye Futbol 1. Ligi şimdiki ismiyle Süper Lig’e veda eden Göztepe daha sonra en fazla 2 yıl devler arenasına tutunabildi.

Göztepe 1978-1979’de tekrar yükseldiği Süper Lig’e 1979-1980’de veda etti. 1981-1982’de yeniden lige dönen sarı-kırmızılılar sadece 1 sezon kümede kalabildi. Büyük hasretini 1999-2000 sezonunda bitiren Göztepe o yıl küme düşme acısını yaşayıp 2000-2001’i yine 1. Lig’de geçirdi.

Göztepe, 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında Süper Lig’de mücade etmesine rağmen istikrarı yakalayamadı ve bir kez daha alt lige geriledi.

O dönemden sonra amatör kümeye kadar giden İzmir ekibi 14 yıl sonra 2017-2018 sezonunda Süper Lig’e dönüş yaptı. İlk senesinde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde ligi 6’ncı bitiren Göztepe, geride bıraktığımız sezon ise ecel terleri döktü.

Sezona Bayram Bektaş’la başlayan ardından Kemal Özdeş’le yoluna devam edip son olarak Tuna’yı kurtarıcı olarak geri getiren Göztepe kıl payı düşmekten kurtuldu.

Bursaspor, Erzurumspor ve Akhisarspor’un mendil salladığı Süper Lig’de derin bir oh çeken Göztepe yıllar sonra ilk kez üst üste 3 sezon Süper Lig’de yer alma şansı elde etti.

Göztepeli taraftarların birçoğu da Göztepe’yi 2 yıldan fazla Süper Lig’de göremediklerini, kendileri için de yeni sezonun bir ilk olacağını ifade eden mesajlar yayınladı.

Öte yandan sarı kırmızılı kulüp Ankaragücü maçının son anlarında verilen penaltı kararı sonrası tribünde yaşanan duygusal anların görüntülerini paylaştı;

28 Mayıs 2019 Göztepe`den duygulandıran video! Son maç öncesi yaşananlar... Spor Toto Süper Lig`in son haftasında Ankaragücü`nü 2-1 yenerek kümede kalan Göztepe, karşılaşma öncesinde düzenlenen maç toplantısında yaşananların videosunu yayınladı. Oyuncuların ailelerinden gelen görüntülerin paylaşıldığı toplantıda duygusal anların yaşandığı görülüyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:45 | 31 Mayıs 2019
göztepe
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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