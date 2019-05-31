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Flaş iddia! Islam Slimani, Sporting’den haber bekliyor!
Transfer Haberleri

Flaş iddia! Islam Slimani, Sporting’den haber bekliyor!

Fenerbahçe'nin sezon başında Leicester City'den kiraladığı Islam Slimani, Sporting'e imza atmaya çok yakın.

31 Mayıs 2019 21:31

Portekiz Süper Ligi takımlarından Sporting, Islam Slimani’yi kadrosuna katmak için yılda 3 milyon euro kazanan santrfor Bas Dost’un ayrılığını bekliyor.

Hollandalı golcü için ilk etapta 20 milyon euro isteyen Sporting’e en yüksek teklifi 8 milyon euro’yla Sevilla sundu. İstediği teklifleri alamayan Portekiz ekibi, bunun üzerine 35 maçta 23 golü bulunan Dost için 12 milyon euro’ya kadar düştü. Sporting, Bas Dost’u 3 yıl önce Wolfsburg’dan yine 12 milyon euro’ya transfer etmişti.

Sporx’te yer alan habere göre; Bas Dost’un olası transferi sonrası, bu sezon Fenerbahçe’de 25 maçta 5 gole imza atan Islam Slimani, Portekiz’in yolunu tutacak ve Sporting’e imza atacak.

Islam Slimani, 2013 – 2016 yılları arasında Sporting formasını terletti. Burada 111 maça çıkan Slimani, 57 gol ve 15 asistlik performans göstermişti.

Son güncelleme 21:31 | 31 Mayıs 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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