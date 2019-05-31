Flaş iddia! Islam Slimani, Sporting’den haber bekliyor!

Portekiz Süper Ligi takımlarından Sporting, Islam Slimani’yi kadrosuna katmak için yılda 3 milyon euro kazanan santrfor Bas Dost’un ayrılığını bekliyor.

Hollandalı golcü için ilk etapta 20 milyon euro isteyen Sporting’e en yüksek teklifi 8 milyon euro’yla Sevilla sundu. İstediği teklifleri alamayan Portekiz ekibi, bunun üzerine 35 maçta 23 golü bulunan Dost için 12 milyon euro’ya kadar düştü. Sporting, Bas Dost’u 3 yıl önce Wolfsburg’dan yine 12 milyon euro’ya transfer etmişti.

Sporx’te yer alan habere göre; Bas Dost’un olası transferi sonrası, bu sezon Fenerbahçe’de 25 maçta 5 gole imza atan Islam Slimani, Portekiz’in yolunu tutacak ve Sporting’e imza atacak.

Islam Slimani, 2013 – 2016 yılları arasında Sporting formasını terletti. Burada 111 maça çıkan Slimani, 57 gol ve 15 asistlik performans göstermişti.