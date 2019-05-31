Flaş iddia! Galatasaray Selçuk İnan ile anlaşmaya vardı… Yıllık 500 bin Euro

Galatasaray’da sözleşmesi sona eren isimler arasında yer alan takım kaptanı Selçuk İnan ile yeni anlaşma yapıldı…

Bip Spor’un haberine göre; 34 yaşındaki Selçuk İnan ile 1 yıllık yeni sözleşme üzerinden anlaşma sağlandı.

Galatasaray’daki son sezonunda yıllık 2 milyon 950 bin Euro kazanan tecrübeli oyuncu, yaklaşık %83’lük indirimle 500 bin Euro’ya “tamam” dedi.

Galatasaray ve Selçuk İnan arasında sağlanan anlaşmanın, önümüzdeki ay içinde belirlenecek bir günde resmiyet kazanacağı ve sonrasında imzaların atılacağı kaydedildi.

Sarı kırmızılı forma altında 8 sezonda 5 şampiyonluk yaşayan ve 13 kupa kaldıran Selçuk İnan’a güzel bir jest yapmak isteyen yönetimin tecrübeli oyuncunun gelecek yıl da takımda kalmasını istediği öğrenildi.

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