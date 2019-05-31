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Flaş iddia! Galatasaray Selçuk İnan ile anlaşmaya vardı… Yıllık 500 bin Euro
Transfer Haberleri

Flaş iddia! Galatasaray Selçuk İnan ile anlaşmaya vardı… Yıllık 500 bin Euro

Galatasaray'ın 500 bin Euro'luk yıllık ücret teklifini kabul eden Selçuk İnan sarı kırmızılı takımda kalıyor.

31 Mayıs 2019 22:03

Galatasaray’da sözleşmesi sona eren isimler arasında yer alan takım kaptanı Selçuk İnan ile yeni anlaşma yapıldı…

Bip Spor’un haberine göre; 34 yaşındaki Selçuk İnan ile 1 yıllık yeni sözleşme üzerinden anlaşma sağlandı.

Galatasaray’daki son sezonunda yıllık 2 milyon 950 bin Euro kazanan tecrübeli oyuncu, yaklaşık %83’lük indirimle 500 bin Euro’ya “tamam” dedi.

Galatasaray ve Selçuk İnan arasında sağlanan anlaşmanın, önümüzdeki ay içinde belirlenecek bir günde resmiyet kazanacağı ve sonrasında imzaların atılacağı kaydedildi.

Sarı kırmızılı forma altında 8 sezonda 5 şampiyonluk yaşayan ve 13 kupa kaldıran Selçuk İnan’a güzel bir jest yapmak isteyen yönetimin tecrübeli oyuncunun gelecek yıl da takımda kalmasını istediği öğrenildi.

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Son güncelleme 22:29 | 31 Mayıs 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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