Beşiktaş Abdullah Avcı’yı resmen açıkladı! Fikret Orman: Abdullah hocamız hayırlı olsun…

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ankara’da Anadolu Beşiktaşlılar Derneğinin iftar yemeğine katılarak siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi. Davetlilerin kandilini kutlayarak konuşmasına başlayan Orman, Abdullah Avcı’nın siyah-beyazlı ekibe hayırlı olmasını diledi.

Abdullah Avcı ile iyi bir sezon geçirmesi temenni eden Fikret Orman, “Yeni bir sezona başlıyoruz. Yeni hocamız da Beşiktaş’a hayırlı olsun. İnşallah hep beraber çok güzel, başarılı bir sezon geçirmeyi nasip etsin. Bu vesileyle önümüzdeki Ramazan Bayramınızı kutluyorum, ailece huzurla mutlulukla geçirin” ifadelerini kullandı.

“TRANSFERLERE BAŞLAYACAĞIZ”

Transfer sorularını da yanıtlayan Orman, “Hocamızla daha bugün anlaştık. Şu anda birinci işimiz kendi ekibini kurmak. Ondan sonra kamp organizasyonu sonrasında da transferlere başlayacağız. Şu anda o gidecek, bu kalacak demek için çok erken. Hocanın ve teknik ekibin bir yorum yapması lazım. Bizim epey bir çalışmamız var. İkisini birleştirip, bayram süresince çalışacağız. Hocamız da hayırlı olsun bu arada” diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman daha sonra TRT Spor’da katıldığı canlı yayında gündemi değerlendirdi. Fikret Orman’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: ”KONTRAT SÜRESİ 3 YIL”

Kontrat süresi 3 sene. Görev süremiz de 3 sene. Anlaşma bitti. İmzaları atacağız. Basına yapacağımız toplantı bayramdan sonra olur. 10’u gibi yaparız. Resmi açıklamayı yarın (bugün) yaparız. Abdullah Avcı takdir ettiğimiz ve Beşiktaş’a uygun gördüğümüz bir spor adamı. Futbol değişiyor, artık 30-35 yaşında hocalar var. Teknolojiyi de iyi kullanan hocalar var. Abdullah Avcı da bu akımın Türkiye’deki en büyük öncüsü.

Çok hızlı gerçekleşti süreç. Göksel Gümüşdağ bizim çok yakın dostumuz. Bizim ona minnet borcumuz da var, bize stadyumlarını açtılar. Bizim hep bir dostluğumuz vardı. Onların hocasını ayırtan bir duruma düşmem ben. Onun da rızasını aldık. Onların işi bittikten sonra görüştük. Beşiktaş’ın standartları çerçevesinde kontrat vermeye çalıştık. Abdullah Avcı parayı çok konuşan bir insan değil zaten.

”MARKA DEĞERİMİZ ÇOK DÜŞÜK”

Tek adaylı bir seçim olduğu için bugün sakin bir gün geçiriyoruz. O yüzden TFF başkanı şimdiden hayırlı olsun. Birbirinden değerli isimler aldı. Çok zor bir görevleri var. Türk futbolunun belli başlı sorunları var ve onları çözmek onlara düşüyor. Finansa açıdan Türk sıkıntıları var. Marka değerimiz çok düşük. Onun toparlanması lazım. Zor bir görevleri var. Allah yardımcıları olsun. Destek olacağız. Çok çalışmaları gerekiyor.

”GEÇEN SENEKİ ALANYASPOR MAÇI ŞAMPİYONU BELİRLEDİ”

Hakem ile hakem hatalarının şampiyonu belirlememesi gerekiyor. Son iki sezonun şampiyonunu hakemler belirledi. Geçen seneki Galatasaray-Alanya maçı şampiyonu belirledi. Ümit Öztürk’ün o maçtaki performansı hakemlik faciası, Rize maçı da öyle. Hakemler maçı kafasında oynayıp sahaya çıkıyorlar. Bir hakemin Avrupa’da yönettiği maçla Türkiye’de yönettiği maç arasında fark oluyor. Bizde her topu, hakem VAR hakemine atmaya çalışıyor.

” SAHADA ADALETİN OLDUĞU BİR DÜZEN OLMASI LAZIM”

Avrupa’daki maçlar ve Türkiye’deki maçlar arasında, topun sahada kaldığı süre arasında fark var. Aynı hakemin Avrupa ve Türkiye’de gösterdiği performans arasında fark var. Gücün değil, sahada adaletin olduğu bir düzenin olması lazım.”

Belli bu hakemler. Benim çözümüm gençler. Genç hakem hata yapabilir ama bunlar öyle değil ki, 20-25 yıllık hakemler. Hakemler hata yapabilir ama art niyetli hatayı herkes görüyor. Bundan 20 sene evvelki, Beşiktaş’ın şampiyonluğunun gittiği dönemki gibi değil teknoloji. Süper Lig’in marka değeri inanılmaz derecede kötü durumda. Bunların düzeltilmesi lazım. Az evvel söylediğim gibi MHK, PFDK gibi kurulların verdiği çifte standartlı kararların sona ermesi lazım.

‘‘TÜRKİYE’DE OYNAYAN BİR OYUNCUNUN 80 MİLYONA SATILMA İHTİMALİ VAR MI?”

Chelsea’nin kalecisi geçen sene 80 milyon euroya Atletico Bilbao’dan alındı. Türkiye’de oynayan bir oyuncunun 80 milyon euroya satılma ihtimali var mı? Tepe başlık bu olduğu zaman, alt başlıkların çoğunu halletmemiz lazım. Hakemler de geçerli tabii bunda. Birinin talimatıyla değil de kurallara göre karar veren bir şey olması lazım. Disiplin ve tahkim kurulları gerekçe açıklamıyorlar. Artık bunların sona ermesi lazım.

”ARDA TURAN’IN TRANSFER ETME NİYETİMİZ YOK”

Guardiola, City’e gittiğinde 10 kişilik ekibiyle gidiyor. Hocalar bireysel olarak gitmiyor. Abdullah Avcı da çağdaş futbolun en büyük temsilcisi olarak o şekilde geliyor. Bundan evvelki üç senede UEFA ile yapılmış anlaşmalarımızdan dolayı sıkıntılarımız vardı, şimdi böyle bir sıkıntımız yok. Fakat parasal anlamda sıkıntımız var. Kur durumu, kulüplerin durumu belli. Arda Turan’ı transfer etme gibi niyetimiz yok. Edin Visca ise çok kıymetli bir futbolcu. Eminim Başakşehir’in beklentileri vardır. Bizim de o beklentileri karşılayabilecek durumumuz yok.

”BEN DE BU SENE FUTBOLUN İÇİNDE OLACAĞIM”

Ljajic’in sözleşmesi geçen sene bitmişti. Torino kulübünün başkanı biz kiraya vermedik, sattık demişti. Doğru söylüyor. Nasıl ödeyeceğimiz, oyuncunun ücretleri belliydi. Biz bunları anlatıyoruz anlatıyoruz anlamıyorlar, sanki böyle müthiş bir iş başarmışız gibi. Anca KAP’a bildirince anlıyorlar. Ben de bu sene futbolun daha fazla içinde olacağım. Yeni hocamızla birlikte daha fazla içine gireceğim. Şampiyonluk süreçlerinde içindeydim. Şampiyonluğa kitlendiğimiz zaman yapamayacağımız iş yok. İki senedir şampiyonluğu ilk yarıda bırakıyoruz. Bu sene ilk yarı gelmemiz lazım. Bu sene iyi bir başlangıç yapıp şampiyonluğu almak istiyoruz.

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