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Fenerbahçe’de Vedat Muriqi transferi ve yerli futbolcularda ‘döviz’ operasyonu!
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de Vedat Muriqi transferi ve yerli futbolcularda ‘döviz’ operasyonu!

Yerlilerin ödemelerinde Euro’nun 5.5 TL’ye sabitlendiği öğrenildi. Bu rakam sarı-lacivertli yönetimi biraz rahatlattı

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 31 Mayıs 2019 07:29

Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi devam eden yerli futbolcuların ödemelerinde döviz kurunu sabitledi.

Eylül ayından itibaren geçerli olmak üzere ödemelerde Euro'nun 5.5 TL'ye sabitlendiği öğrenildi.

FFP kontrolündeki kulüp biraz olsun rahatladı. 2.5 milyon Euro alan bir futbolcuya ödenecek rakamdan yaklaşık 300 bin Euro'luk tasarruf edilecek.

MURIQI’YE SABİT KUR

Kanarya’nın, her konuda anlaşmaya varılan Vedat Muriqi transferinde de döviz kurunun sabitleneceği belirtiliyor. Futbolcuların halen geçmiş dönemden alacakları olduğu ifade ediliyor.

Transfer taksitleri ve maaşların ödenmesinde sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli yönetim, sabit kur operasyonuyla bir nebze de olsa nefes almış olacak.

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Son güncelleme 07:33 | 31 Mayıs 2019
ali koç Fenerbahçe Vedat Muriqi
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