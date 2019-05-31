SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika... Trump Erdoğan'ın teklifini kabul etti iddiası
Fenerbahçe, Ljubomir Fejsa transferinde sona geldi!
Fenerbahçe

Fenerbahçe, Ljubomir Fejsa transferinde sona geldi!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Benfica forması giyen Ljubomir Fejsa ile anlaşma sağladığı iddia edildi. 2008'den 2017'ye kadar üç ülkede arka arkaya 10 lig şampiyonluğu kazanan futbolcunun transferinin gelecek hafta açıklanması bekleniyor

SKOR DIŞ HABER 31 Mayıs 2019 11:12

Transfer sezonu öncesinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Benfica’nın orta saha oyuncusu Ljubomir Fejsa’yı kadrosuna katmaya çok yakın.

Eljif Elmas’a iyi bir teklif gelmesi halinde genç futbolcuyu gözden çıkarmayı düşünen sarı lacivertlilerin 30 yaşındaki orta saha ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Sırp basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe’nin başarılı futbolcunun bonservisi için Benfica’ya 3 milyon Euro ödeyeceği ifade edilirken Fejsa’nın daha fazla oynayacağı bir kulüpte forma giymek istediği için teklifi kabul ettiği belirtildi.

Sırbistan doğumlu tecrübeli oyuncu Hajduk Kula altyapısında yetişirken Partizan ve Olimpiakos formalarını giydi. Kulüp düzeyinde, 2008’den 2017’ye kadar üç ülkede arka arkaya on lig şampiyonluğu kazandı

Başarılı oyuncu 2013 yılında transfer olduğu Benfica’da 6 yıldır forma giyiyor.

31 Mayıs 2019 Fenerbahçe`de Vedat Muriqi transferi ve yerli futbolcularda `döviz` operasyonu! Yerlilerin ödemelerinde Euro'nun 5.5 TL'ye sabitlendiği öğrenildi. Bu rakam sarı-lacivertli yönetimi biraz rahatlattı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:41 | 31 Mayıs 2019
Fenerbahçe Ljubomir Fejsa
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR