Fenerbahçe, Ljubomir Fejsa transferinde sona geldi!

Transfer sezonu öncesinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Benfica’nın orta saha oyuncusu Ljubomir Fejsa’yı kadrosuna katmaya çok yakın.

Eljif Elmas’a iyi bir teklif gelmesi halinde genç futbolcuyu gözden çıkarmayı düşünen sarı lacivertlilerin 30 yaşındaki orta saha ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Sırp basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe’nin başarılı futbolcunun bonservisi için Benfica’ya 3 milyon Euro ödeyeceği ifade edilirken Fejsa’nın daha fazla oynayacağı bir kulüpte forma giymek istediği için teklifi kabul ettiği belirtildi.

Sırbistan doğumlu tecrübeli oyuncu Hajduk Kula altyapısında yetişirken Partizan ve Olimpiakos formalarını giydi. Kulüp düzeyinde, 2008’den 2017’ye kadar üç ülkede arka arkaya on lig şampiyonluğu kazandı

Başarılı oyuncu 2013 yılında transfer olduğu Benfica’da 6 yıldır forma giyiyor.

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