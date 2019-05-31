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Diyarbakırlı Sena, karatede dünya ikincisi oldu!
Diğer Sporlar

Diyarbakırlı Sena, karatede dünya ikincisi oldu!

Diyarbakır’ın ilk milli ve kadın karate antrenörü Ayşe Meryem Yazar yönetiminde maçlara hazırlanan Sena Kızılaslan Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen şampiyonada dünya ikincisi oldu.

31 Mayıs 2019 14:05

Diyarbakırlı Sena Kızılaslan, antrenörü Ayşe Meryem Yazar’ın yönetiminde Romanya'nın Bükreş kentinde 24-26 Mayıs tarihleri arasında yapılan World Shotokan Karate Şampiyonası’nda dünya ikincisi oldu.

Şampiyona ile ilgili konuşan Ayşe Meryem Yazar, Sena Kızılaslan’ın Bükreş’te yapılan şampiyonada önemli bir derece elde ettiğini söyledi. Yazar, “Bükreş’te yapılan turnuvaya 41 ülkeden bin 500'e yakın sporcu katıldı. Sena karateye 5 yıl önce başladı. Bugün Romanya’da düzenlenen şampiyonada dünya ikincisi oldu. Allah nasip ederse Sena ile çok daha önemli başarılara imza atmak istiyorum” dedi.

Sena Kızılaslan ise, Romanya’da kazandığı dünya ikinciliğinin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. Kızılaslan, olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil edip başarılar kazanmak istediğini sözlerine ekledi. 31 Mayıs 2019 Şampiyonluk primi olarak Umre! TFF 2. Lig`e yükselen Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor`da Başkan Adem Memiş, şampiyonluk primi olarak Umre ziyaretini belirledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:05 | 31 Mayıs 2019
Ayşe Meryem Yazar karate Sena Kızılaslan
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