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Aytemiz Alanyaspor, Tayfur Bingöl’ü kadrosuna kattı
Transfer Haberleri

Aytemiz Alanyaspor, Tayfur Bingöl’ü kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Göztepe ile sözleşmesi sona eren eski oyuncusu Tayfur Bingöl'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.

31 Mayıs 2019 16:17

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, 2015-2016 sezonunda takımda kiralık olarak forma giyen eski futbolcusu Tayfur Bingöl ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzenlenen törene Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Tayfur Bingöl katıldı.

Tayfur Bingöl’ün Alanya’ya yabancı bir futbolcu olmadığını belirten Başkan Çavuşoğlu, “Tayfur Bingöl yeniden Alanyaspor’un başarısı için ter dökecek. Yeniden yuvaya döndü. Kendisi Süper Lig’e yükselmemizde büyük katkıları olan bir kardeşimiz. Tekrar Alanya’ya döndüğü için kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Alanya’da şampiyonluk yaşadığını dile getiren Tayfur Bingöl, “Kulüp Başkanımız Hasan Çavuşoğlu’na, değerli yöneticilerime ve taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bana tekrar kapılarını açtılar. Hepsini çok seviyorum. Evime tekrardan hoş geldim. İnşallah bu 3 sene benim, ailem ve camiamız için çok güzel geçer. Taraftar her zaman beni desteklemiştir. Göztepe ile Alanya’ya maça geldiğimizde ‘Herkes unutur, Alanya unutmaz’ diye bir tezahüratla beni çağırmışlardı. Orada çok duygulanmıştım. Tekrar bu vesileyle hepsine çok teşekkür ediyorum. Herkese çok güzel bir Tayfur Bingöl izleteceğimi söyleyebilirim” ifadelerini kullandı. 29 Mayıs 2019 Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu`ndan Sergen Yalçın açıklaması Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor`un Başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör Sergen Yalçın`ın geleceği ve takımın yeni sezondaki hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:17 | 31 Mayıs 2019
Aytemiz Alanyaspor spor toto süper lig Tayfur Bingöl
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