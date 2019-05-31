Ali Koç ’31 Mayıs’ demişti, UEFA’dan haber bekleniyor

Yeni sezon öncesinde ekonomik durumu toparlamak için seferber olan Fenerbahçe Kulübü, aynı zamanda UEFA’dan gelebilecek olası cezaya karşın tüm hazırlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un daha önce yaptığı “31 Mayıs’a kadar 60-65 milyon avro gelir yaratamadığımız takdirde FFP konusunda Avrupa’ya gitme sıkıntısıyla karşı karşıyayız” sözleri doğrultusunda tüm gözler bugün UEFA’nın vereceği karara odaklandı.

Sarı lacivertli yönetim, kulübün ekonomik durumu ve son gelişmeler hakkında hazırladığı geniş kapsamlı raporu UEFA’ya sundu.

Ancak UEFA tarafından verilecek kararın bugün açıklanmayacağı öğrenilirken kulüple yapılacak toplantının tarihini de UEFA belirleyecek.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un bugün İstanbul’da olduğu ve gerçekleştirilecek görüşmede Fenerbahçeli yöneticiler ile birlikte tüm kampanyaları anlatan bir sunumla savunmasını yapacağı öğrenildi.

PARA CEZASI İHTİMALİNİ ORTADAN KALDIRMAK İSTİYORLAR

Fenerbahçe Kulübü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile UEFA tarafından Avrupa’dan men cezasıyla karşı karşıya olmadıklarını ancak para cezası ve transfer kısıtlaması tedbirlerinin uygulanabileceği duyurulmuştu.

UEFA ile yapılacak toplantıda sarı lacivertliler olası bir para cezası ve transfer kısıtlaması ihtimalini de ortadan kaldırmak için uğraşacak.

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