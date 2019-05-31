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Ali Koç ’31 Mayıs’ demişti, UEFA’dan haber bekleniyor
Fenerbahçe

Ali Koç ’31 Mayıs’ demişti, UEFA’dan haber bekleniyor

Sarı lacivertli camia Finansal Fair Play kriterleri ile ilgili olarak UEFA'dan gelecek karara gözünü dikti. Ancak UEFA'nın Fenerbahçe kararını 31 Mayıs'ta değil, ileri bir tarihte açıklayacağı öğrenilirken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bugün İstanbul'da olduğu ve gerçekleştirilecek görüşmede Fenerbahçeli yöneticiler ile birlikte tüm kampanyaları anlatan bir sunumla savunmasını yapacağı öğrenildi.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 31 Mayıs 2019 11:26

Yeni sezon öncesinde ekonomik durumu toparlamak için seferber olan Fenerbahçe Kulübü, aynı zamanda UEFA’dan gelebilecek olası cezaya karşın tüm hazırlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un daha önce yaptığı “31 Mayıs’a kadar 60-65 milyon avro gelir yaratamadığımız takdirde FFP konusunda Avrupa’ya gitme sıkıntısıyla karşı karşıyayız” sözleri doğrultusunda tüm gözler bugün UEFA’nın vereceği karara odaklandı.

Sarı lacivertli yönetim, kulübün ekonomik durumu ve son gelişmeler hakkında hazırladığı geniş kapsamlı raporu UEFA’ya sundu.

Ancak UEFA tarafından verilecek kararın bugün açıklanmayacağı öğrenilirken kulüple yapılacak toplantının tarihini de UEFA belirleyecek.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un bugün İstanbul’da olduğu ve gerçekleştirilecek görüşmede Fenerbahçeli yöneticiler ile birlikte tüm kampanyaları anlatan bir sunumla savunmasını yapacağı öğrenildi.

PARA CEZASI İHTİMALİNİ ORTADAN KALDIRMAK İSTİYORLAR

Fenerbahçe Kulübü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile UEFA tarafından Avrupa’dan men cezasıyla karşı karşıya olmadıklarını ancak para cezası ve transfer kısıtlaması tedbirlerinin uygulanabileceği duyurulmuştu.

UEFA ile yapılacak toplantıda sarı lacivertliler olası bir para cezası ve transfer kısıtlaması ihtimalini de ortadan kaldırmak için uğraşacak.

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Son güncelleme 11:33 | 31 Mayıs 2019
ali koç Fenerbahçe uefa
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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