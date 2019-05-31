Abdullah Avcı şimdiden kolları sıvadı! İşte Beşiktaş için hazırladığı transfer listesi…

Beşiktaş’ın üç senelik anlaşmaya vardığı Abdullah Avcı, yeni bir yapılanmayla göreve başlıyor.

Avcı, yönetimle yapılmasını istediği değişiklikleri paylaştı. 55 yaşındaki çalıştırıcı, tesislerin iyileştirilmesini, altyapı oyuncularının hem kulüp de hem de okuldaki eğitimlerinin takibe alınmasını ve scout ağının geliştirilmesini talep etti.

İlk etapta Vodafone Park bakıma alınacak. Nevzat Demir Tesisleri'nde ise altyapı için özel bir alan hazırlanacak.

SATILACAKLAR BELLİ

Transferler konusunda da Abdullah Avcı, farklı bir yol izleyecek. Öncelikle eldeki 10 yabancının yarısıyla yolların ayrılması planlanıyor. Quaresma, Larin, Medel ve Roco'dan bonservis bekleyen siyah-beyazlılar, bu isimlerin yerini ağırlıklı olarak kiralık isimlerle dolduracak.

Yabancı transferinde tecrübeli isimlere ağırlık verilecek. Türk oyuncu alınırken genç olmalarına dikkat edilecek. Avcı, yakından izlediği gurbetçi pazarından bazı isimleri de belirledi.

DA COSTA HAZIR KITA

Geride kalan sezonda 46 gol yiyerek hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta, Abdullah Avcı işe savunmayla başlayacak. Bu bölgeye eski öğrencisi Epureanu'yu düşünen, Subotic'i yedeğe alan Avcı'nın gönlündeki aslan ise çok başka: Manuel da Costa.

Başakehir'de 1.5 yıl Avcı ile çalışan Faslı stoper, ocak ayı başında Al-İttihad'a 4.5 milyo Euro'ya satılmıştı. Yeni takımında mutlu olmayan ve Türkiye'ye dönmek isteyen 33 yaşındaki isim Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ında oynamaya ‘Evet' dedi.

Da Costa bonservis sorununu çözerse siyah-beyazlılara imza atması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu, Fiorentina, West Ham, PSV, L.Moskova ve Olympiakos formaları giymişti.