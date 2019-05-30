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U20 Dünya Kupası’nda Erling Haland gol oldu yağdı!
Dünyadan Futbol

U20 Dünya Kupası’nda Erling Haland gol oldu yağdı!

Polonya'nın ev sahipliğini yaptığı 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Norveç-Honduras maçında Erling Haland fırtınası esti. Salzburg forması giyen Norveçli golcü, Honduras filelerine 9 gol gönderdi ve takımını 12-0'lık galibiyete taşıdı.

SKOR DIŞ HABER 30 Mayıs 2019 22:20

20 Yaş Altı Dünya Kupası’nda Norveç, Honduras’ı tarihi bir skorla mağlup ederken Erling Haland takımı adına 9 gol kaydetti: 12-0.

Grupta iki maçını kaybeden iki takımın mücadelesine 18 yaşındaki Haland damga vurdu. Avusturya Bundesliga’da Salzburg forması giyen Norveçli golcü; 7, 20, 36, 43, 50, 67, 77, 82, 88 ve 90. dakikalarda Honduras kalecisi Jose Garcia’yı çaresiz bıraktı.

Norveç’in diğer gollerini 30. dakikada Oestigaard, 46’da Hauge ve 82. dakikada Markovic kaydetti. Norveç bu sonuçla 3 puana yükselirken, Honduras puansız turnuvaya veda etti. Orta Amerika temsilcisinde 57. dakikada Axel Gomez çift sarı karttan, 90. dakikada ise Everson Lopez kırmızı karttan oyun dışında kaldı.

Uzun boylu fiziğiyle dikkat çeken genç oyuncu, bu sezon Salzburg’a transfer olmadan önce Molde formasıyla UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 5 maçta da 4 gol kaydetti.

REKOR KIRDI

1997’de Malezya’nın ev sahipliği yaptığı FIFA Dünya Gençler Şampiyonası’nda Brezilya’nın Güney Kore’yi 10-3 yendiği maçta 6 gole imza atan Adailton, rekorun önceki sahibiydi.

Son güncelleme 22:23 | 30 Mayıs 2019
20 Yaş Altı Dünya Kupası Erling Haland
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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