SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son Dakika... KAP-Sabancı Temsa'yı True Value Capital Partner's'a sattı
Türkiye Yunanistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milliler komşuyu ağırlıyor…
Milli Takımlar

Türkiye Yunanistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milliler komşuyu ağırlıyor…

Türkiye A Milli Futbol Takımı hazırlık maçı kapsamında Yunanistan ile Antalya'da karşı karşıya geliyor. 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri moral depolamak isteyen Türkiye'de ağırlıklı olarak genç oyuncuların sahada olması bekleniyor. Peki, Türkiye Yunanistan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

30 Mayıs 2019 17:42

2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Fransa ve İzlanda ile iki kritik maça çıkacak Türkiye zorlu maçlar öncesinde Antalya’da hazırlık maçı için Yunanistan’ı ağırlıyor. 11. kez karşı karşıya gelecek iki milli takımın maçına kısa bir süre kala, saat ve kanal bilgisi merak ediliyor. Peki, Türkiye Yunanistan Milli maçı saat kaçta ve hangi kanada?

TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EURO 2020 eleme grubu maçları öncesinde hazırlık maiyetinde oynanacak olan Türkiye Yunanistan maçı, 30 Mayıs Perşembe günü saat 21.00’da TRT Spor ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDEKİ 53. MAÇ

A Milli Futbol Takımı’nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 53. maçına Yunanistan mücadelesiyle çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde 52 maçta milliler, 25 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 78 gol atarken, kalesinde 50 gol gördü.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 36 resmi maç yaptı.

Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 22’sini kazanırken, 7’sini yitirdi, 7’sinde ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 67 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gol gördü.

Son güncelleme 17:42 | 30 Mayıs 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR