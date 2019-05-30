Türkiye Yunanistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milliler komşuyu ağırlıyor…

2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Fransa ve İzlanda ile iki kritik maça çıkacak Türkiye zorlu maçlar öncesinde Antalya’da hazırlık maçı için Yunanistan’ı ağırlıyor. 11. kez karşı karşıya gelecek iki milli takımın maçına kısa bir süre kala, saat ve kanal bilgisi merak ediliyor. Peki, Türkiye Yunanistan Milli maçı saat kaçta ve hangi kanada?

TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EURO 2020 eleme grubu maçları öncesinde hazırlık maiyetinde oynanacak olan Türkiye Yunanistan maçı, 30 Mayıs Perşembe günü saat 21.00’da TRT Spor ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDEKİ 53. MAÇ

A Milli Futbol Takımı’nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 53. maçına Yunanistan mücadelesiyle çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde 52 maçta milliler, 25 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 78 gol atarken, kalesinde 50 gol gördü.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 36 resmi maç yaptı.

Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 22’sini kazanırken, 7’sini yitirdi, 7’sinde ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 67 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gol gördü.