Süper Lig’e son bilet heyecanı! Hatayspor Gazişehir Gaziantep

Spor Toto 1. Lig’de bu sezon 24. kez uygulanan play-off sisteminde final karşılaşması bugün Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanacak. Abalı Denizlispor ve Gençlerbirliği’nin doğrudan Süper Lig’e yükseldiği Spor Toto 1. Lig’de play-off finalinde Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep, Süper Lig’e çıkan 3. ekip olmak için mücadele edecek.

Ligde normal sezonu 3. ve 5. sırada tamamlayan iki ekipten Hatayspor, yarı finalde Adana Demirspor’u saf dışı bıraktı. Gazişehir Gaziantep ise Osmanlıspor’u yenerek adını finale yazdırdı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda bugün saat 21.45’te başlayacak Hatayspor-Gazişehir Gaziantep müsabakasını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

3 yıl önce tesisleri olmayan Hatayspor mucizenin kapısında 3 yıl önce tesisleri bulunmayan, Spor Toto 2. Lig`de şampiyon olup çıktığı ilk sezonunda Spor Toto 1. Lig`i 3. bitirip, play-off finaline yükselen Hatayspor, tüm kente Süper Lig sevinci yaşatmak istiyor. Gazişehir ile Perşembe günü İstanbul`da karşılaşacak olan Hatayspor, rakibini finalde yenmesi halinde tarihinde ilk kez Süper Lig`e çıkacak. İlgili Haberi Oku

İKİ TAKIM DA İLK PEŞİNDE

Play-off finalinde rakibini mağlup edecek ekip tarihinde ilk kez Süper Lig’de yer almaya hak kazanacak.

Geçen sezon TFF 2. Lig’den tekrar 1. Lig’e dönen ve ilk sezonunda play-off finaline yükselmeyi başaran Hatayspor, Hatay’ı da Süper Lig’de ilk defa temsil etme hakkı peşinde.

Daha önce ligde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor adıyla yer alan Gazişehir Gaziantep, dördüncü kez mücadele ettiği play-off’ta 2010-2011 ve geçen sezon da finale kadar yükselmişti. Son iki sezon Süper Lig vizesi alamayan Gazişehir Gaziantep, Hatayspor’u yendiği takdirde Gaziantepspor’un ardından Gaziantep’i Süper Lig’de temsil etme hakkını elde edecek.

Vedat Milor`a Hatayspor Gazişehir maçı için çağrı! Süper Lig`e yükselen son takımı belirleyecek olan play-off finali öncesinde ünlü gurme Vedat Milor da işin mutfak tarafından dahil oldu. Hatayspor, Milor`un yorumuna Gazişehir maçına davet ederek cevap verdi. İlgili Haberi Oku

ARALARINDAKİ MAÇLAR

Ligde bu sezon iki maçta da rakibini mağlup eden Gazişehir Gaziantep, rakibiyle oynadığı son 4 karşılaşmayı kaybetmedi. 1. Lig’de 4, 2. Lig’de 6 maça çıkan iki ekipten Gazişehir Gaziantep’in 4, Hatayspor’un 4 galibiyeti bulunurken 2 müsabaka da berabere sona erdi.

24. PLAY-OFF

İlk olarak 1978-1979 sezonundan uygulanan play-off sistemi bu yıl 24. kez oynanıyor.

Play-off’ta daha önce 18 takım Süper Lig’e yükselmeyi başardı. Kasımpaşa’nın 3 kez mutlu sona ulaştığı play-off finalinde Antalyaspor, Eskişehirspor, Göztepe ve Sakaryaspor 2, Adana Demirspor, Alanyaspor, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Konyaspor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Şekerspor, Konyaspor ve Zeytinburnuspor ise birer kez Süper Lig’e çıktı.

1993-1994 sezonunda ise oynanan play-off’ta iki takım birden Süper Lig vizesi almıştı.

Hatayspor Adana Demirspor maçında çıkan olaylar sonrası Valilik harekete geçti Hatay Valiliği, Hatayspor ile Adana Demirspor arasında oynanan Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş müsabakası sonrası yaşanan olaylara ilişkin Söz konusu olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, şüpheli şahısların tespitine yönelik çalışmalar devam etmektediraçıklamasında bulundu. İlgili Haberi Oku

İSTANBUL’DA 5. FİNAL

Daha önce 2007-2008, 2009-2010, 2013-2014 ve 2014-2015’te Süper Lig’e yükselen ekibin belirlendiği İstanbul, 5. kez play-off finaline sahne olacak.

Play-off finaline Ankara 7, Antalya 4, Konya 3, Eskişehir ve İzmir 2, Bursa ise 1 kez ev sahipliği yapmıştı.